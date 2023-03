BBB 23: Desabafo de Fred sobre término com Boca Rosa marca madrugada no reality; veja resumo

A madrugada deste sábado, 18, no Big Brother Brasil 23 foi marcada por mais tranquilidade e papos sobre estratégias. Bruna, a líder da semana, revelou suas opções de voto.

Além disso, Key Alves se despediu dos colegas de confimaneto da Casa de Los Famosos e deu fim ao processo de intercâmbio entre os realities.

Por fim, Fred Desimpedidos fez um desabafo sobre sua vida pessoal e os impactos das redes sociais no fim de seu relacionamento com Bianca Andrade. Veja os destaques da madrugada no BBB 23:

Alvo de Bruna

Em conversa com seus aliados, Bruna fez teorias sobre suas indicações ao paredão neste domingo, 19. A sister revelou que está em dúvida entre Domitila e Cezar:

“Está entre os dois. Já falei isso várias vezes. Posso estar dando tiro no meu próprio pé, sendo chata, repetitiva”, disse.

“Afetos ditam prioridades. E são pessoas também que sei que votam em mim. Não vou conseguir não seguir meu coração. Pode ser que saia semana que vem por causa disso também, mas aqui dentro tem que ser o que faz sentido”, destacou.

Key sai de La Casa de Los Famosos

Key Alves deixou La Casa de Los Famoso na madrugada deste domingo, 19. A ex-sister ficou quatro dias no confinamento mexicano.

Nas redes sociais, a jogadora de vôlei já compartilhou um storie em que aparece no aeroporto da Cidade do México. “Estou voltando para o Brasil”, escreveu.

Fred desabafa sobre família

Fred, Marvvila, Sarah Aline, Ricardo, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Gabriel Santana conversaram sobre a vida pessoal na área externa da casa.

O influenciador fez um desabafo íntimo sobre seu relacionamento passado Bianca Andrade e explicou o que o levou ao término com a também ex-BBB .

“Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava [juntos]. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”, desabafou.

