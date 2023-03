Neste domingo, 19, foi formado o décimo paredão do BBB 23. Fred, Gabriel Santana e Domitila Barros disputam a permanência na casa. A grande novidade, porém, é que o eliminado da semana poderá participar da repescagem do programa.

O anúncio da Casa do Reencontro foi dado por Tadeu Schmidt no domingo. Pelas regras, dois ex-participantes voltarão ao jogo após uma votação do público.

Décimo paredão do 'BBB 23' é formado por Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana. Foto: Rede Globo/Divulgação

Sem saber da nova dinâmica, os brothers discutiram sobre o novo paredão. Fred demonstrou estar desanimado com o BBB e confessou ter vontade de rever Larissa. Após ter sido indicada ao paredão pela líder Bruna Griphao, Domitila reclamou da relação com a sister.





Veja o que aconteceu após a formação do décimo paredão no BBB 23

Fred, Gabriel e Domitila disputam permanência na casa

Continua após a publicidade

Domitila: "Ele deu o dinheiro dele todo pra não ter nem o direito de votar" 🗣️



A REAÇÃO DO RICARDO!🤣 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/T3dr6BHTNh — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2023

Fred, Gabriel e Domitila estão disputando o décimo paredão do BBB 23. A miss caiu direto na berlinda, sem direito à Prova Bate e Volta, após ter sido indicada pela líder Bruna Griphao.

Após, Ricardo, dono do Poder Curinga, teve o voto anulado por Dania Mendez, intercambista do La Casa de Los Famosos. A modelo poderia escolher se o voto do brother seria anulado ou duplicado. A reação do biomédico divertiu os participantes.

Gabriel Santana e Fred acabaram sendo os mais votados pela casa. Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, também teve de indicar alguém para a berlinda e escolheu Marvvila. A cantora, porém, venceu a Prova Bate e Volta mais uma vez.





Domitila questiona voto de Bruna

Continua após a publicidade

Após ter sido indicada ao seu sétimo paredão, Domitila provocou Bruna durante o discurso pela permanência na casa, dizendo que está sendo perseguida. “Eu vim aqui para agradar o Brasil, não para agradar a Bruna”, afirmou.

Durante a madrugada, as sisters continuaram se alfinetando em conversa com outros brothers. A atriz argumentou que não é bem tratada pela miss. “Por isso que é sempre minha opção”, justificou.

Domitila também falou sobre o assunto com Sarah Aline e Gabriel, dizendo que não teria sido indicada ao paredão pelos votos da casa. “Se, desde a primeira semana, você me veta, e em todas as oportunidades você votou em mim, é difícil acreditar o contrário [que não é perseguição]”, desabafou.





Fred revela que ‘perdeu o gás’ com o jogo após saída de Larissa

Fred, que também disputa a permanência na casa, disse que “perdeu o gás” com o BBB 23. O motivo seria a saída de Larissa, com quem se relacionou.

Continua após a publicidade

“Eu estou feliz [com a ida ao paredão]. É óbvio que joguei o Bate e Volta para ganhar, mas estou muito tranquilo. Eu queria esse paredão desde a hora que a Lari saiu. A gente começa a buscar resposta onde não tem, a única resposta que a gente acaba tendo é lá de fora”, confessou.

Depois de descobrir que a sister sempre cantava a música Sabor de Mel, da cantora Damares, o jornalista afirmou ter medo de descobrir coisas que não sabia. “Eu acho que estou com medo de sair e descobrir coisas sobre a Larissa. Eu estava com ela 24h por dia e tem coisa que eu não sabia”, disse.





Continuação do Quarto Branco

Amanda opina sobre Paredão:



💬 "Esse Paredão vai ser uma finalização do Quarto Branco. Acredito que vai, sim, ser um duelo grande" 🤔



Confira o que a sister disse ➡️ https://t.co/mEG09axIMg#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/9tdS4hMmDc — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2023

Fred e Domitila disputaram juntos o Quarto Branco e, pela primeira vez, estão se enfrentando no mesmo paredão. Esse fato fez com que os demais participantes chegassem à conclusão de que o embate da semana será entre os dois e não envolverá Gabriel Santana.

“Os dois são antagonistas. [...] Eu acho que vai ser uma continuação do Quarto Branco. Eu acredito que vai ser um duelo grande”, analisou Amanda.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais