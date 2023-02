O terceiro paredão do BBB 23 está formado. Tina, Cezar Black e Gabriel Santana disputam a permanência na casa até a próxima terça-feira, 7, quando um dos três será eliminado pelo público.

Com as decisões, as estratégias do Quarto Fundo do Mar e do Quarto Deserto estão desagradando aos brothers cada vez mais. Se antes a maioria já mencionava jogos individuais, a conversa ficou cada vez mais séria após a formação da berlinda, que parece ter surpreendido a casa.

Gabriel Santana disputa a permanência no BBB 23 pela primeira vez. Foto: Rede Globo

Atritos e até papos sobre relacionamentos marcaram a madrugada do Big Brother Brasil nesta segunda-feira, 6. Confira tudo o que aconteceu na casa mais vigiada do País.





Tina, Cezar Black e Gabriel Santana no paredão

Tina foi a indicação direta para a berlinda na noite do último domingo, 5. Ela foi a escolha do líder Gustavo, que justificou a decisão “por questão de afinidade”.

Black foi o escolhido pelos votos da casa. Paula, que faturou o Poder Curinga da semana, teve de escolher entre Gabriel e Domitila, os pré-indicados pelo Big Fone, para a berlinda. Ela optou pelo ator.

Gabriel, então, teve direito a um contra-golpe e escolheu Amanda. Ele e Cezar disputaram a prova Bate e Volta com a sister, que saiu como a grande vencedora.





Abraço negado

Tina não gostou nem um pouco da escolha de Gustavo. A sister chegou a negar um abraço do empresário durante a transmissão da formação do paredão no domingo. “Eu não quero o seu abraço agora, você tem que respeitar isso”, protestou ela.

Apoio inesperado

Cezar “Comigo você é extremamente debochada” Domitila “Sou” HAHAAHAHAHAHA #BBB23

🎥Reprodução/TV Globo

pic.twitter.com/yS0JGMOnmr — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 5, 2023

Após ter sido indicado à segunda disputa no paredão, Cezar Black recebeu um apoio inesperado: o de Domitila. Os dois já protagonizaram alguns atritos e Black chegou a chamar a modelo de “debochada”.

Porém, Domitila declarou que torce para que o brother escape pela segunda vez da berlinda. “Você vai voltar e eu vou ser menos debochada com você, prometo”, declarou.





Fred Nicácio e Sarah Aline discutem relação com Gabriel Santana

Sarah Aline chama Fred Nicácio para conversar sobre a relação com Gabriel Santana.

Fred; eu preferi da uma afastada do Gabriel

...#BBB23 pic.twitter.com/qt4HvwksB5 — BBB da Depressão👀 (@SanddroSilveer) February 6, 2023

Sarah Aline e Fred Nicácio aproveitaram a madrugada para conversar sobre a relação com Gabriel Santana, com quem os dois já ficaram em festas. Sarah disse ter ficado preocupada com a reação de Nicácio após o beijo entre os dois, mas o médico revelou não sentir nada pelo ator.

“Ele tem que ficar com quem ele quiser, beijar na boca mesmo, ele está aqui para isso também”, disse. Fred afirmou, porém, que preferiu se afastar de Gabriel. O médico, que vive um relacionamento aberto, pontuou não querer se envolver com o artista fora da casa.

“Como é que fica meu marido lá fora? Eu não quero conversar com o Gabriel lá fora. [...] Eu quero viver o aqui dentro. Só estou tendo esse papo porque não tem mais três boys (sic) aqui para poder ficar”, declarou.





Fim dos grupos mais próximo?

💬Quarto Deserto conversa sobre separar o grupo na próxima semana🤔



Veja o papo entre os brothers➡️https://t.co/Z7Vx1FZqSd #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/6ENyonhCqt — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2023

Se antes os brothers já discutiam sobre a possibilidade de separação entre os grupos da casa, essa conversa ganhou novos ares após a formação do paredão. Cara de Sapato confessou a Key Alves e Gustavo sentir vontade de se aliar com o casal.

Por sua vez, Key revelou insatisfação com a escolha de Cristian, o anjo da semana, no domingo. Ela, a escolhida para ser imunizada, disse que o poder deveria ter sido dado a Cezar, que estava na mira do grupo rival.

O ocorrido fez com que a jogadora de vôlei falasse em “jogo individual”. “Isso não é jogar em grupo. Serve para nós ficarmos espertos”, declarou a Gustavo.

O assunto rendeu entre o Quarto Deserto até às 5h desta segunda. Mc Guimê, Fred e Bruna Griphao revelaram que preferem seguir jogando em grupo, apesar das dificuldades. O Quarto, porém, observou a insatisfação de Cara de Sapato com a estratégia.





