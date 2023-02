BBB 23: Disputa entre Cristian, Fred e Ricardo no paredão rende memes nas redes sociais; veja

Cristian, Fred e Ricardo disputam o quinto paredão do BBB 23. Os brothers protagonizaram uma dinâmica movimentada na noite deste domingo, 19, e correm o risco de deixarem a casa na próxima terça, 21.

A batalha entre os três participantes dividiu os internautas e rendeu memes após a formação da berlinda. Alguns defenderam que Cristian, que causou uma briga generalizada na semana passada, deve permanecer para “movimentar” o jogo.

Cristian, Fred e Ricardo disputam o quinto paredão do BBB 23. Foto: Rede Globo/Divulgação

Outros utilizaram a mesma justificativa para Ricardo, que ousou colocar o líder, Cezar Black, no castigo do monstro. O caso também havia repercutido nas redes sociais após Black perder o direito de permanecer no Vip e ir direto para a Xepa.

Usuários do Twitter, porém, também relembraram uma coincidência inusitada: Fred, apelidado de “Boco Roso”, pode deixar a casa na mesma semana que Bianca Andrade, sua ex-mulher. Boca Rosa, como é conhecida nas redes, foi a quinta eliminada do BBB 20.





Veja a repercussão da formação do quinto paredão do BBB 23

Imaginem o Fred desimpedidos saindo na 5ª semana igual a boca rosa no BBB20? 🗣️ #bbb23 pic.twitter.com/ccL1ccE1V8 — bandido (@oibandido) February 20, 2023

mas é claro que o fred ia cair justo no quinto paredão tal qual a boca rosa é claro que ia acontecer pic.twitter.com/2QzGHFBnpT — demį ℗ (@faIIstar) February 17, 2023

se o cristian sair = guskey não vai ter errado um paredão até agora



se o alface sair = torcida em festa porque o jogo interno continuará perfeito



se fred do desempedidos sair = a prova que o sofá manda na edição



de qualquer forma, #FORALFACE

pic.twitter.com/B66LVbdCbT — johnny (@crfmagnus) February 20, 2023

vou votar nesse paredão como se fosse docshoe ninguém tira meu coringa não pic.twitter.com/n2EDS2ik5L — gigi 🪢 (@heslivie) February 18, 2023

Cristian é o maior irrelevante dessa edição. Ele não tem argumento algum contra ninguém e não fez o mínimo que era expor Gustavo e Key. Deixar esse cara é perda de tempo! #ForaCristian sim! — thiago (@httpsrealitys) February 20, 2023

Se o Cristian for pro paredão, eu voto pra ele continuar na casa só pra confundirem a cabeça deles e acharem que o público apoia ele



Tô nem aí pro que o Cristian fez, esse é o BBB e não tô a favor da justiça e sim do caos#BBB23 / arregona / o Tadeu / Boco Roso / bate e volta pic.twitter.com/N50xgoyHHD — filipe (@filipe9906) February 20, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais