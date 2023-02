BBB 23: Eliminação de Cristian rende julgamento na madrugada e estratégias para o próximo Paredão

A noite da última terça-feira, 21, foi marcada pela eliminação de Cristian, o quinto a deixar o Big Brother Brasil 23. O resultado do Paredão, somado às polêmicas do empresário com os demais confinados, rendeu assunto durante toda a madrugada.

Logo após se despedirem do brother, os participantes se reuniram para julgar o motivo da eliminação e pensar nas estratégias para a nova semana de jogo. Veja tudo o que rolou no BBB 23.

Cristian é a pauta principal dos adversários

Com base no discurso de Tadeu Schmidt, Ricardo e Sarah Aline refletiram e entenderam que Cristian teve medo de confrontar os aliados coniventes com sua polêmica estratégia de jogo. “Ele podia ter assumido a bronca e ter falado antes. (...) Ele não fez isso porque ficou com medo de expor”, pontuou o biomédico.

Mais tarde, a dupla pautou novamente o assunto em reunião com Bruna Griphao e MC Guimê. Na ocasião, a atriz declarou ter ficado “confusa” com a postura de Key Alves e Gustavo após a exposição do jogo de Cristian.

Para explicar, Ricardo resumiu: “Na hora que a bomba estourou, todo mundo votou contra ele, mesmo sendo conivente”.

Gustavo e Key se preocupam com atitudes de Cristian

💬Key Alves sobre MC Guimê: "Quem é ele pra falar alguma coisa do meu caráter? Ele não me conhece" 👀



Confira o papo completo entre a sister e Gustavo ➡️ https://t.co/4vHobPZul3#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/TSx9vRqSNm — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2023

No quarto, Key e Gustavo também falaram sobre o eliminado. “Ele era bonzinho. Mesmo eu votando nele, ele ainda me escolheu [na dinâmica] para falar bem dele. Só que eu sempre falei as verdades. (...) Falava as coisas que ele estava fazendo de errado”, declarou o fazendeiro.

Key, por sua vez, questionou: “Será que o que ele fez foi tão errado?”. Contudo, vale relembrar que o casal protagonizou com Cristian a polêmica apontada como intolerância religiosa nesta semana, fato que colaborou para a saída do empresário.

Key está irritada com MC Guimê

Key Alves sobre MC Guimê: "Não consigo nem olhar para a cara dele" 💥



Confira o papo completo! ➡️ https://t.co/DnzLy3LA1X#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/FJUVAiit9C — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2023

Em conversa com Gustavo e Cezar no Quarto do Líder, Key assumiu bronca de MC Guimê: “Ele está assim para cima e para baixo, fumando e rindo. Não consigo nem olhar para a cara dele, gente. Não consigo ficar ali fora, não consigo”.

Novos alvos do Quarto Deserto

Confira quem os brothers definiram como seus próximos votos no game ⤵️ #BBB23 #RedeBBBhttps://t.co/4nkl8WuAVa pic.twitter.com/IMz5RQ90Rj — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2023

Cezar disse acreditar estar na reta do Quarto Deserto junto com Gabriel Santana, Domitila e Fred Nicácio. “Eles ganharam essa batalha agora, que foi não sair um deles. Então, eles estão super se achando. [...] Acredito que eles vão agora voltar a colocar aquela galera ali que foi das primeiras semanas”, observou o enfermeiro.

Contudo, o brother não errou. Em conversa com Larissa na área externa, Fred declarou que Cezar e Domitila são seus principais alvos nesta semana. A professora de educação física também planejou votar em um deles e, ainda, incluiu Fred Nicácio em seu “top 3 possíveis indicados”.

Aline Wirley confirmou que Domitila está em seu radar. Já MC Guimê planejou seu indicado caso ganhe a Prova do Líder: “Hoje, sem pensar, o cowboy [Gustavo]”.





