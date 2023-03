Larissa foi a eliminada da semana no Big Brother Brasil 23, na última terça-feira, 14, ao levar 66,75% dos votos do público do reality show em um Paredão quádruplo. Apesar de a professora de Educação Física dizer que já esperava pelo resultado, a notícia mexeu com toda a casa, em especial com Bruna Griphao e Fred, seus maiores aliados.

Após a saída de Larissa, a casa foi tomada por fortes emoções e novas estratégias de jogo. Agora, Fred e Bruna estão no alvo; entenda e veja os principais acontecimentos da madrugada no BBB 23.

Crise de choro em ambos os grupos

Fred, que além de aliado, estava em um relacionamento amoroso com a eliminada, teve uma crise de choro. “Não é possível, cara”, dizia após a despedida. Ele, então, foi amparado por Cara de Sapato, Gabriel Santana e Marvvila.

No grupo adversário, Cezar, que escapou da berlinda, também não conteve as lágrimas, e foi apoiado por Domitila e Gabriel. Embora nenhum dos participantes tenha conhecimento, o enfermeiro foi o menos votado pelo público, com apenas 0,76% no Paredão quádruplo.

No Quarto Fundo do Mar, Marvvila também chorou, alegando preocupação com a chance de ir para o próximo Paredão. No entanto, a cantora destacou estar seguindo o seu coração no jogo.

Movimentação no jogo

Alguns participantes analisaram o discurso de Tadeu Schmidt. MC Guimê, que apostou na eliminação de Cezar, pontuou que estava confiante na permanência de Ricardo, pois acredita que o brother está “movimentando o jogo”.

O assunto, então, fez Aline Wirley refletir sobre si. “Então, se eu bater no Paredão, eu vou sair. Porque eu não movimento”, declarou a cantora.

Análise da eliminação de Larissa

Ricardo opina sobre Larissa:



💬 "Ela era uma jogadora forte, a Lari, muito mais forte que o Fred. Ela era articulada, muito mais que o Fred. Quando eu volto, é um tombo grande pra eles lá" 💥



— Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

No Quarto Fundo do Mar, Ricardo analisou a eliminação de Larissa, que já havia sido sua aliada no programa. “Ela era uma jogadora forte, muito mais forte que o Fred. E articulada, muito mais que o Fred”, avaliou.

O biomédico destacou, ainda, que sua volta “é um tombo grande” para os integrantes do Quarto Deserto. Agora, ele está empenhado em arrematar o Poder Curinga, a fim de ajudar a si e seu grupo.

Definição dos próximos alvos

Cara de Sapato se mostra confuso com Eliminação de Larissa: 💬 "A gente está vendo alguma coisa muito errada" 👀



Confira o papo completo! ➡️ https://t.co/JsecJICwUc #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/Nc0FjFqxGi — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Como de costume, as estratégias para o próximo Paredão já começaram. Cara de Sapato, por exemplo, planeja votar em Marvvila ou Ricardo, entretanto, a decisão dependerá da dinâmica de votação, segundo ele.

Apesar da parceria com o lutador de MMA, Amanda e Aline descartaram o voto em Ricardo, a princípio. “Agora, nesse momento [não]. Amanhã, já não sei”, disse a cantora.

Sobre sister, Cezar revela: "Sai se for de primeira" 👀



Vem espiar de quem ele está falando ➡️ https://t.co/d8uybV1sEV#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/XXuk5rN78X — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Enquanto isso, em conversa com Gabriel, Cezar desejou a liderança para indicar Bruna ou Fred direto à berlinda, sem direito a participação na Prova Bate-Volta. O ator, em contrapartida, declarou seu voto em Aline, pontuando que o influenciador digital já deve ser uma opção comum no Quarto Fundo do Mar.

“Eu colocaria a Aline, porque eu sei que o Fredinho é um voto em comum do quarto. É um lugar onde eu acho que todo mundo consegue votar nele. A Aline eu sei que não é”, analisou Gabriel.

Abalo de amizade

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ELE TENTANDO LEMBRAR A FRASE DO CHARLIE BROWN pic.twitter.com/YveDIoautY — MC GUIME 💎 (@mcguime) March 15, 2023

Com a mudança de Ricardo para o Quarto Fundo do Mar, MC Guimê foi o único a manter a amizade. No entanto, o biomédico desabafou que sente o afastamento do artista nos últimos dois dias. “Ele não me procura pra trocar uma ideia, sair fora, uma resenha... Ele não me procura mais”, declarou.

Mais tarde, eles conversaram sobre o assunto e o cantor descartou o fim da amizade. “Independente de Fundo do Mar e Deserto, lado A ou lado B, temos uma conexão nossa”, garantiu.