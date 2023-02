BBB 23: Em clima de carnaval, Beija-Flor visita a casa e agita a manhã no reality

Neste domingo, 12, a casa do BBB 23 acordou ao som da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, contando com presença ilustre de Neguinho da Beija-Flor. Além do intérprete e dos instrumentistas, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, duas princesas e demais componentes da escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro estiveram se apresentando.

A folia agitou os brothers e as sisters, que tiveram direito a cooler e muita animação para começar o dia. Veja alguns momentos:

O esquenta para o Carnaval tá muito ON no #BBB23 🗣️🗣️🗣️ #RedeBBB pic.twitter.com/feoym6uctd — Big Brother Brasil (@bbb) February 12, 2023

Paredão quádruplo

Apesar do clima de descontração pela manhã, o domingo, 12, também será marcado pela tensão na formação de mais um Paredão, que desta vez colocará na berlinda quatro participantes.

A composição será iniciada pela indicação do Líder Gustavo, seguido pelo brother selecionado pelo dono do Poder Curinga, arrematado por Key Alves. Por fim, os dois últimos a formar o paredão desta semana serão as duas pessoas que perderem a Prova Bate-Volta, que será feita pelos dois mais votados pela casa e Bruno, indicado por Gustavo na quinta, 9, após atender o Big Fone.