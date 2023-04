BBB 23 entra em ‘modo acelerado’ e terá três eliminações na próxima semana; saiba como será

Na reta final, o BBB 23 entrará em “modo acelerado”. Nesta segunda-feira, 3, a produção do reality show anunciou que a próxima semana contará com três eliminações e três Provas do Líder para que o programa chegue cada vez mais próximo dos finalistas.

A final está prevista para o dia 25 de abril. Com mais berlindas, os participantes também terão a chance de aumentar o prêmio do reality, já que, a cada palpite acertado de quem será eliminado no paredão, a quantia final aumenta. Atualmente, o valor já soma R$ 2,17 milhões – no ano passado, o valor era fixo de R$ 1,5 milhão.

BBB 23 entrará em 'modo acelerado' e terá três eliminações na próxima semana. Foto: Reprodução de vídeo / Rede Globo

Com a nova dinâmica, a última Festa do Líder do BBB 23 ocorrerá nesta quinta-feira, 5. Aline Wirley será a sortuda que ganhará a última celebração da liderança da edição.

Nesta terça-feira, 4, os brothers disputam um paredão quádruplo com uma decisão diferenciada e um “voto inverso”. Desta vez, o público deve votar em quem deseja que permaneça na casa, e não em quem deseja eliminar. Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila foram as escolhidas para a berlinda.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais