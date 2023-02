BBB 23: Equipe de Larissa diz que Key incita ‘rivalidade feminina’ após ofensas à sister

A equipe de Larissa Santos divulgou, nesta quarta-feira, 8, uma nota de repúdio após a sister ter sido ofendida pelos participantes Fred Nicácio, Key Alves e Gustavo na casa do Big Brother Brasil 23.

O médico chegou a dizer que a professora de educação física tem “jeito de piranha”, enquanto a jogadora de vôlei afirmou que “sente cheiro de cachorra no ar”.

Em pronunciamento nas redes, a equipe de Larissa citou o acontecimento e escreveu: “Repudiamos essa conduta entre eles e também repudiamos a obsessão e a rivalidade feminina que já vem sendo alimentada por Key desde os primeiros dias na casa”.

“Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela fantasiou na própria cabeça. Larissa está agindo como age com todos na casa. Por ser simpática, solícita e de bom humor, não é a primeira vez que o jeito da sister é trazido como algo ruim e interpretado com maldade. Realmente triste”, diz a nota.

A equipe ainda pontuou que “objetificar, desqualificar, ofender e rebaixar uma participante sem motivo algum desta forma não fere somente a Larissa, mas inúmeras mulheres que precisam se reafirmar todos os dias”.

A frase “Lari merece respeito” ganhou destaque no Twitter após os vídeos da conversa entre Fred, Key, Gustavo e outros brothers ficarem em alta na rede social.

Por outro lado, a tag “Guskey estamos com vocês”, em referência ao casal Gustavo e Kay, também ficou entre os tópicos mais falados, demonstrando apoio à dupla que começou a relação no BBB. Até o momento, as equipes dos brothers não se pronunciaram sobre o caso.