BBB 23: ‘Eram duas contra uma’, diz Sarah Aline sobre paredão com Bruna Griphao e Aline Wirley

A psicóloga Sarah Aline, a 15ª eliminada do BBB 23, refletiu sobre a sua saída do programa durante o Café com o Eliminado, no programa Mais Você, nesta segunda-feira, 17. A participação da ex-sister também marcou o retorno de Ana Maria Braga à atração matinal, afastada após realizar uma cirurgia nas varizes.

Ana Maria confessou estar torcendo pela permanência da psicóloga no jogo, e disse que se surpreendeu com a eliminação. Com a formação do novo paredão, Sarah apostou que Larissa será a próxima eliminada.

Entrevista com Sarah Aline no 'Café com o Eliminado' marcou o retorno de Ana Maria Braga ao 'Mais Você'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A psicóloga afirmou que não queria deixar o reality, mas saiu com a sensação de “dever cumprido”. Sobre o motivo da eliminação, ela contou que deixou o programa por conta da “narrativa do jogo” e da forma como o público tem reagido ao programa.

“Eu fui a um paredão que eram duas contra uma”, analisou. Sarah foi eliminada somando 58,2% dos votos em um paredão contra Bruna Griphao e Aline Wirley, aliadas no reality. Bruna acumulou 41,09% dos votos, enquanto Aline teve apenas 0,71%.

Sarah também comentou sobre a relação com Ricardo e confessou que tinha receio de se desfocar do jogo caso se relacionasse com alguém na casa. Ela, porém, negou que isso tenha acontecido com o biomédico.

A psicóloga afirmou que sentiu reciprocidade na relação. “Não me arrependo de ter deixado o meu amor pelo ‘Facinho’ [em referência ao apelido do brother, Alface] pela casa”, contou.

Ela ainda comentou que sobre algumas decisões dos dois em relação ao reality, e disse que o casal sempre priorizou as estratégias no jogo. “Lá dentro, a gente sabe que a gente faz de tudo para ganhar. Eu não teria uma atitude assim, talvez seja por isso que eu esteja fora da casa”, afirmou a psicóloga, sem condenar as escolhas do brother.

Por fim, Sarah analisou a relação com os demais participantes. Ela disse que Amanda já deveria ter deixado o reality e que Marvvila foi sua maior parceira na casa. A psicóloga contou que não pretende deixar a profissão de analista de diversidade após a participação no programa, mas usar a sua visibilidade para ampliar o alcance do que faz.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais