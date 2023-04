BBB 23: Estreia das ‘desérticas’ no Quarto Fundo do Mar e análise de confusão marcam pós-festa

Mais uma festa embalou o Big Brother Brasil 23 na última quarta-feira, 12. Dessa vez, a ocasião, que contou com shows de Ivete Sangalo e Rebecca, foi além do palco. Após a apresentação, a baiana se juntou aos participantes e invadiu a casa do reality show, onde testou a cama do Líder e foi até o confessionário votar.

Apesar do momento atípico com a interação da artista, que divertiu a todos os participantes, a madrugada teve momentos de tensão. Afinal, antes da festa, Bruna Griphao e Cezar Black protagonizaram uma discussão intensa, após as integrantes do Quarto Deserto o ouvirem falar sobre Larissa para Domitila.

A confusão voltou a ser assunto na casa após os shows. Confira os principais acontecimentos da madrugada no BBB 23.

Sarah Aline sente ‘culpa’ pela briga

Sarah Aline e Ricardo conversaram sobre a confusão entre Bruna Griphao e Cezar Foto: Reprodução de vídeo / Rede Globo

Em conversa com Ricardo, Sarah Aline expôs seu sentimento de “culpa” pela briga entre Cezar e Bruna. Apesar de não ter feito parte da discussão diretamente, a psicóloga abriu a porta do Quarto Fundo do Mar, onde as “desérticas” estavam, e as flagrou ouvindo a conversa do enfermeiro.

“Na hora que eu abri, a Bruna disse: ‘A gente está ouvindo’, meio que rindo, assim. Só que, na hora, ele [Cezar] falou alguma coisa que ela já saiu para defender a Larissa”, relembrou. Segundo a psicóloga, a situação a deixou “um pouco mal”. “Não achei que ia ser aquilo que aconteceu”, justificou.

Ricardo critica postura de Cezar

Alface e Sarah comentaram também sobre a discussão da Bru e Black:



Alface: Foi muito válido o que ela falou

Sarah: Talvez ela disse coisas que precisavam ser ditas

Em outro momento, o casal retomou o assunto. Ricardo, então, criticou a postura de Cezar. “Só deu poder pra Bruna aparecer ainda mais, força ainda mais pra Bruna. Eu estou de fora, estou vendo”, analisou.

“Deu oportunidade demais. Sarah, é final de campeonato. É você dar a bola para o oponente chutar o pênalti”, completou, fazendo a psicóloga concordar.

Ricardo, ainda, elogiou a ação da atriz: “Tudo o que ela falou foi necessário, não tem uma palavra que ela falou que eu desconsidero. Não tem uma palavra que a Bruna falou que é errada. O que ela falou estava tudo engasgado nas meninas, ela falou por todo mundo. Isso é muito importante de ter acontecido, de coração”.

Desérticas avaliam Cezar e Domitila

As “desérticas” também comentaram a confusão. “Ele [Cezar] está falando desse assunto o tempo inteiro. Muda o disco. Vai falar de outra coisa. Vai se preocupar com o Paredão. Vai aproveitar a casa. É uma mentalidade muito fraca achar que eu fui instruída a soltar coisas em momentos estratégicos”, declarou Larissa.

Além de Cezar, Domitila foi assunto. “Eu falei na hora: ‘Parabéns para vocês dois. Me admira a Domitila’”, relembrou Bruna.

Aline Wirley também opinou sobre a modelo: “Me admira ela não enxergar. Não é possível. Depois eu que sou omissa”.

Estreia no Quarto Fundo do Mar

Amanda e Aline Wirley na primeira noite no Quarto Fundo do Mar Foto: Reprodução de vídeo / Rede Globo

O Quarto Deserto foi fechado durante a tarde. Por isso, após curtirem a festa, as sisters do antigo cômodo fizeram estreia no Quarto Fundo do Mar, habitado pelos adversários.

“Que esquisito dormir aqui”, comentou Aline. “Verdade. Nossa cama era mais aconchegante”, respondeu Amanda.