A estreia do Big Brother Brasil 23 na última segunda-feira, 16, ganhou as redes sociais e se tornou o principal assunto do Twitter. Além dos comentários sobre a dinâmica da primeira semana, o reality está rendendo entretenimento com diversos memes.

Entre os assuntos, os destaques são as apresentações dos participantes, as reações ao entrarem na casa, momentos na prova de resistência e mais; veja:

Leia também BBB 23: Primeira treta e estratégias para o paredão marcam a madrugada no reality

"Tenho um topete invejável"#Bbb23 pic.twitter.com/jYHxYwmC6l — hipopotamo que canta auimaue auimaue auuuiii (@joaoluizsb) January 17, 2023





Morro toda vez que a Aline solta um “ NO FLOW”, quando tá perto do Mc Guime. KKKKKKKKKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/iX9NW7XwDP — Wallyson Novaes 🪸 (@wallysonnovaes) January 17, 2023

Aline olhando pro Guime e cantando: “No Flow…” e depois pedindo desculpas. 😂 #BBB23



pic.twitter.com/qmgg8zQJ6g — Wallyson Novaes 🪸 (@wallysonnovaes) January 17, 2023

A Tina querendo conversar de jogo no primeiro dia e o Guime assim #BBB23 pic.twitter.com/V7294N5X9G — ma (@vel4ryon) January 17, 2023

o sorriso forçado, ele não aguenta mais KKKKKKKKKKKK #bbb23

pic.twitter.com/mZpdqhVvn6 — jurídico bruna griphone (@geobenna) January 17, 2023

a entrada da aline rouge e bruno gaga teve essa energia aqui #BBB23 pic.twitter.com/zGT5XzyWyM — mat (@saokomat) January 17, 2023

A essa hora, Mamacita já tinha separado o casal 22, jogado pesticida no agroboy, zoado o Chiquititas, dado em cima do Cara de Sapato e burlado aí umas 10 diretores dos Direitos Humanos#BBB23 pic.twitter.com/7jzFXWAwr9 — Alt 🗨️ (@guilhermealt) January 17, 2023

Continua após a publicidade

uma hora dessas ela já tinha humilhado uns 10 #BBB23 pic.twitter.com/PdApCZzMId — matheus (@gauterinho) January 17, 2023