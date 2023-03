A liderança de Bruna Griphao foi celebrada na noite da última quarta-feira, 1º, no Big Brother Brasil 23, em uma festa grega, com direito a quebra de pratos, músicas antigas e dança tradicional. No entanto, como de costume, a comemoração teve desdobramentos além do evento.

Durante a madrugada, a animação deu lugar aos papos sobre jogo e acabou em confusão entre aliados; confira com detalhes os principais acontecimentos.

Estratégias do Quarto Deserto

Os membros do Quarto Deserto já estão com a estratégia da semana pronta. Cara de Sapato e Amanda, por exemplo, afirmaram o voto em Marvvila. A médica, inclusive, adiantou que, caso ganhe o Líder, a cantora também será seu alvo.

Já Fred tem planos para caso Key Alves, indicada por MC Guimê na dinâmica do Big Fone, escape da berlinda. Segundo ele, se ganhar o Líder, a colocará no Paredão, cancelando, assim, a chance da atleta participar da prova Bate-Volta.

Ricardo incentivou a movimentação do jogo. “O game tem que girar, não tem que ser os mesmos alvos, não”, opinou o biomédico.

Key Alves da discórdia

Enquanto isso, no Quarto Fundo do Mar...



Além de se vestir de preto, enquanto os demais participantes usavam peças brancas na festa grega, Key Alves se isolou, dormiu mais cedo e, ainda, causou com Ricardo.

O biomédico passou parte da madrugada tentando descobrir quem, além de Cezar, o deu um emoji de alvo no Queridômetro. “Quem me deu alvo vai tomar meu voto”, declarou.

Depois de questionar os integrantes do Quarto Fundo do Mar, que negaram a ação, o brother passou a desconfiar de seus próprios aliados, especialmente de Larissa. No entanto, Bruna o alertou: “Não desconfia dos nossos. A gente sabe que está até hoje se protegendo e priorizando. Tem gente que mente olhando na cara.”

O que Ricardo não sabe é que, na verdade, a responsável foi Key. Ela, inclusive, negou ao biomédico e se divertiu com sua preocupação. “Ele está pilhado, perguntando pra todo mundo. Deixa surtar”, revelou para Gabriel Santana.

Confusão entre MC Guimê e Cara de Sapato

Em conversa com Cara de Sapato, MC Guimê confessou que, caso precise votar em algum aliado em determinado momento do jogo, o lutador de MMA será o seu primeiro alvo. Segundo o cantor, deixou de priorizá-lo devido à aproximação com Gustavo. “Chegou um momento que tu acreditou mais nele do que em mim”, alegou.

Guimê expôs, ainda, que Bruna o falou sobre a ideia do lutador em formar um grupo paralelo com Gustavo e Cristian. No entanto, Sapato negou a informação. Chamada para esclarecimentos, a atriz explicou que isso não partiu do aliado.

Mais tarde, enquanto o lutador tomava banho, o MC voltou a tocar no assunto. Contudo, Cara de Sapato, que já havia dito que não era o momento para tal assunto, destacou não entender o motivo da discussão, embora compreendesse o posicionamento do cantor.

Quem também ficou sem entender o motivo da treta foram os integrantes do Quarto Deserto. Bruna, então, resumiu o ocorrido aos amigos: “O Guimê ficou magoado, porque ele sentiu que estava priorizando o Papato [Cara de Sapato] e, no final das contas, mesmo o [Gustavo] Cowboy botando o Guimê no Paredão, a prioridade de Papato era o Cowboy”.

Apesar dos ânimos exaltados, mais tarde, Guimê se desculpou com Cara de Sapato. “Sei que te desgastou, desgastou eu, não precisava. São coisas do futuro, deixa fluir. Já que chegou nesse resumo, foi um bagulho que guardei no coração, não só contigo, mas com você, principalmente”, declarou o cantor.