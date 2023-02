A noite desta quarta-feira, 25, no Big Brother Brasil 23 foi marcada pela primeira festa do líder. Larissa e Bruna ganharam uma celebração com tema Novela de Época e Baile Funk.

Conversas sobre estratégias de jogo e flerte entre Ricardo e Sarah Aline marcaram a madrugada no reality show da Globo. Além disso, os participantes do Quarto Secreto ouviram uma conversa de um aliado que os decepcionou.

Confira o resumo da festa do BBB 23

Gabriel tenta fugir do paredão

Após todas as polêmicas e conflitos que Gabriel se envolveu dentro da casa na primeira semana do programa, o brother usou o momento da festa para interagir com outros participantes.

Mais do que isso, o ex-Casa de Vidro teve conversas estratégicas para tentar fugir do paredão. Em um papo com Cézar e Cristian, ele pediu pra não ser indicado ao paredão:

“Se você for Líder, não me bota [no Paredão] pelo Líder. Pra eu ter a chance do Bate e Volta. Me dá uma chance da gente se aproximar. Ninguém do meu grupo vai me dar nem o Anjo” No mesmo papo, ele afirmou que Fred está manipulando os dois grupos da casa”, disse.

💬 Gabriel: "Eu posso falar quem é que está manipulando todo mundo?"

💬 Cristian: "Fred"



Vem ver a analise dos brothers ➡️ https://t.co/LMkIi9FaKb #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/lcVp14L2TP — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023

Flerte entre Ricardo e Sarah

Logo no início da festa, Ricardo dançou com Tina. Mais para o final da festa, ele conversou por muito tempo com Sarah Aline.

Os dois trocaram carícias, mas o flerte com a psicóloga também não avançou. “Lá fora sim, eu te beijo pra c*ralho. Lá fora você dá em cima de mim”, disse.

Sarah Aline rebate cantada de brother: 'Quem disse que a gente vai ficar?' 👀 Eita!💥



Entenda o que rolou ➡️ https://t.co/IpbfVtvT9w#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/FP9iFFI2Gn — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023

Gabriel e Bruna se reaproximam e Larissa tenta impedir

Em um certo momento da festa, Bruna tentou se reaproximar de Gabriel e iniciou uma conversa. Porém, logo foi censurada por Larissa, que a puxou discretamente para o lado.

Posteriormente, a atriz desabafou com Paula que não gostou da atitude da amiga. “A Larissa vem e puxa. Não deixa eu me aproximar do Gabriel. Fica falando: ‘Não é pra você se aproximar, não é pra falar’”, reclamou.

Paula: 💬 "Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua"

Bruna: 💬 "Se liga na dimensão das coisas".



Vem ver o papo completo! ➡️ https://t.co/zNXys1Qb0T#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/x0RbU0T5KL — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023

No Quarto Secreto, brothers se decepcionam com aliado

No Quarto Secreto, Fred e Marília usaram o card para ouvir a conversa entre Gabriel, Cristian e Cezar. O enfermeiro falou mal de Domitila e isso chocou os participantes que assistiam o papo.

“Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. Tipo a Domitila... Não aguento mais essa mulher”, disse Cezar.

💬 Fred Nicácio: 'Só está fechado com a gente por sobrevivência'

Xii... o brother ficou decepcionado com o que viu no Quarto Secreto! 👀

Vem conferir o que rolou ➡️ https://t.co/OSFyYtW2Iy#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/PQaQKMTUxd — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023





