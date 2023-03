BBB 23: Festa sem o Líder tem reflexões sobre alianças, planos para o Paredão e beijo de novo casal

A dinâmica do Quarto Branco entre Domitila e Fred não impediu a produção de manter a Festa do Líder, sem o Líder. Apesar de os eventos serem sempre aguardados pelos participantes, a ausência do influenciador digital na sua comemoração pesou o clima, inicialmente.

Na pista de dança, brothers e sisters brindaram em homenagem a Fred. “Por mais que ele tenha me colocado no Paredão, ver que ele está perdendo a festa dele não me deixa feliz. Lamento ele não estar aqui”, refletiu Sarah Aline.

Cezar, que durante sua semana de Líder foi indicado ao Castigo do Monstro e, por isso, passou para a Xepa, também se solidarizou: “Fredinho, sei como deve ser seu sentimento agora. Força. Domi, meu coração é seu”.

Além da falta de Fred na festa, a madrugada no Big Brother Brother 23 rendeu papo sobre jogo, reflexões e até um novo casal na casa; veja tudo o que rolou.

Ricardo e MC Guimê refletem sobre o grupo

Guimê disse que sentiu uma coisa ruim quando viu o Alface se mudar pro quarto aquário pelo carinho que tem pelo brother, ele completa que jamais vai votar no alface por agora e que só votaria em uma situação bem mais pra frente.

Apesar de deixar o Quarto Deserto, após brigar com os membros do cômodo, Ricardo segue amigo de MC Guimê. Na festa, eles voltaram ao assunto sobre o jogo em grupo.

O biomédico reforçou sua insatisfação com os ex-aliados: “Não é errado fugir do Paredão, o grupo que ferra o rolê”. No entanto, o cantor negou que isso tenha sido um problema para ele. “Sempre fui eu mesmo”, pontuou Guimê.

Jogo em dupla

Amanda e Cara de Sapato Foto: Reprodução de vídeo/Globo

Cara de Sapato e Amanda seguem como membros do Quarto Deserto. No entanto, após as últimas movimentações na casa, o jogo em dupla parece a melhor opção, segundo eles.

Durante uma conversa com a sister, o lutador de MMA questionou se não seria prioridade de Larissa. A médica, então, confirmou e destacou que a aliança é entre a dupla. “Agora é nós por nós”, garantiu ela.

Papo sobre Paredão

Biel e Guimê estão tendo uma conversa sincera sobre jogo e Biel explicou para ele por que votou nele no último domingo.

Reprodução: tv globo/globoplay/bbb pic.twitter.com/CuYUnq9Z8U — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) March 9, 2023

Os planos para o próximo Paredão também foram colocados em pauta. MC Guimê questionou a possibilidade de ser o novo alvo da casa. No entanto, Gabriel Santana negou tal intenção de sua parte.

“Vou ser sincero contigo porque Key estava no Paredão, e você nessas últimas duas semanas foi um cara que movimentou o game. Lembra quando tive a discussão com a Key? Falei que não ia assumir os B.O.s porque ela não assumiu os meus”, declarou o ator.

Cezar é alvo para a berlinda

O cantor também conversou sobre Paredão com Ricardo. Segundo ele, Cezar é um bom alvo nesta semana. “É um cara que mete o louco nas atitudes. Na moral, tinha maior respeito e carinho por ele. Estou pegando desgosto pelo jeito de se posicionar”, justificou.

Ricardo concordou e também opinou sobre o enfermeiro: “Ele acha que se posicionar daquele jeito é fazer ele estar grandão. [...] Tá se queimando sozinho. Tinha tudo para estar suave. É bom a gente ficar esperto. Se você quiser jogar comigo lá na frente, tem que estar esperto”.

Novo casal na área

Sarah Aline e Ricardo trocavam carinhos na cama, quando foram interrompidos por Gabriel, Marvilla e MC Guimê. Após o “flagra”, a dupla voltou para a festa.

Ao notarem o clima, os artistas se juntaram com Bruna Griphao na pista de dança e agitaram a formação do casal. Ricardo, então, aproveitou a deixa para destacar que já estava há “50 dias sem beijar”.

“Você tem que falar a verdade do seu sentimento”, incentivou a atriz, que foi interrompida pelo esperado beijo entre Sarah e Ricardo. A ocasião, é claro, foi comemorada pelos demais participantes.









