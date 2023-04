Mais um Paredão está formado no Big Brother Brasil 23. No último domingo, 9, a dinâmica foi marcada por reviravoltas; o resultado foi Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline na berlinda.

O Líder Ricardo além de indicar o médico, foi responsável pelo desempate da votação da casa, que ficou entre Aline Wirley e Bruna. Na sequência, a cantora, que possuía o Poder Curinga, indicou Sarah Aline.

A psicóloga foi salva por Fred Nicácio, mas voltou à berlinda por Amanda, no contragolpe do Monstro. A médica, inclusive, venceu a prova Bate-Volta. Agora, Bruna, Fred e Sarah disputam a preferência do público; o resultado ocorre na próxima terça-feira, 11.

Durante a madrugada, a formação do Paredão foi assunto na casa e rendeu desentendimentos; veja tudo o que rolou no BBB 23.

Fred Nicácio critica indicação de Ricardo

Membro do mesmo quarto que o Líder, Fred Nicácio ficou indignado pela indicação de Ricardo. Segundo ele, o biomédico deveria ter aproveitado a oportunidade para colocar Larissa ou Bruna direto na berlinda.

“É bom que o Brasil vê quem ele é. O Brasil vê como é ganancioso, incapaz de receber confiança. Não dá para confiar. Prefiro apoiar o [Cezar] Black, que eu sei que não vai me trair”, desabafou o médico, em conversa com Domitila.

Ricardo comenta indicação em Fred

No Quarto do Líder, Ricardo afastou qualquer tipo de arrependimento por sua indicação em Fred Nicácio. “Promete, promete e não faz nada. Duas oportunidades... dois Jogos da Discórdia, nada”, justificou, relembrando a volta do médico pela repescagem da edição.

“Não estou aqui para ter medo de ninguém, não. E, que fique claro: não votei nele para fazer média nas meninas. Porque, se ficar top 5, sei que são 4 contra mim”, completou o biomédico.

Flagra de fofoca

A rivalidade entre Fred e Ricardo foi o foco da madrugada. No Quarto Deserto, o biomédico conversava com as sisters do cômodo adversário sobre a reação do médico e os motivos de sua indicação, quando foi pego no flagra pelo brother.

Nicácio, que estava na despensa, ouviu a conversa e entrou no quarto para afrontar o grupo. “Vim só ver a cena”, disse aos risos.

Com o flagra, Ricardo garantiu para as participantes: “Não vai entrar na minha cabeça. (...) Eu não tenho medo de nada”. As sisters, então, o aconselharam, pois, segundo elas, o médico tem tal poder.

Casal abalado

Fred aproveitou seus sentimentos aflorados para alertar Sarah Aline sobre o relacionamento com Ricardo, o que a deixou pensativa. “Tá te fazendo de escudo, lamento te falar isso. É uma percepção que eu já tinha há muito tempo, mas não me sentia no direito de falar isso”, declarou o médico.

Mais tarde, durante o jantar em casal, o silêncio tomou conta de Sarah e Ricardo. Após a refeição, eles conversaram e a psicóloga pontuou que a situação entre os brothers é difícil para ela.

“Consigo concordar com os dois em algum lugar. [...] É uma situação que também exige de mim, me deixa chateada. Eu subi aqui, você estava falando do Fred. Eu desci lá, ele estava falando de você. Nenhum dos dois perguntou como eu estava me sentindo”, desabafou.

Sarah continuou declarando que sabe ouvir, mas não se sente “numa posição confortável de falar sobre o assunto”, porque além de Fred ser um dos seus aliados, ela disputa o Paredão com o amigo.

Ricardo, então, disse compreendê-la. “Pra mim, morreu o assunto. Não tenho nada pra falar do Fred com você. Não quero mais ouvir do assunto Fred. O que eu fiz, eu fiz com meus argumentos, meu ponto de vista”, respondeu.