BBB 23: Fred Nicácio e Key Alves pedem expulsão de Bruna Griphao após suposta agressão

Na tarde desta segunda-feira, 27, Fred Nicácio e Key Alves passaram a pedir a expulsão de Bruna Griphao após uma suposta agressão no BBB 23. Segundo o relato dos participantes, a atriz teria gesticulado e atingido o rosto de Amanda sem querer durante uma briga generalizada.

Fred Nicácio apareceu passando gelo no rosto de Amanda após suposta agressão no BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A cena não foi mostrada, mas foi possível ver o momento em que o médico estava segurando um gelo no rosto da sister e, após, quando comentou sobre o caso. “Isso é agressão, cara”, protestou o médico. “Está errado, ela foi extremamente sem educação”, completou Key.

A confusão começou durante uma ação de um dos patrocinadores do programa. Bruna se irritou com Ricardo após o brother brigar com os participantes para que pudesse usar um dos celulares disponibilizados durante a dinâmica.

“Você é mal-educada, você quer crescer para cima de todo mundo. Eu estou com o ‘saco cheio’ de você”, disse Ricardo. “Olha o seu estado, você é um babaca”, respondeu a atriz.

Key também se envolveu na confusão e disse que Bruna teria gritado e apontado o dedo para o biomédico. “Você está gritando comigo agora e eu estou falando normal”, disse a atleta.

Bruna, então, alegou que estava “gritando com a situação”. “Ele estava sentado ali, ele não levantou, apontou o dedo na sua cara e saiu gritando com você”, completou Key.

Como não foi possível assistir à cena da suposta agressão, os internautas se dividiram sobre o acontecimento nas redes sociais. Enquanto alguns compararam o caso com edições passadas e defenderam a expulsão da sister, outros se mostraram a favor do argumento de que o caso não foi intencional.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do reality show pedindo um posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

