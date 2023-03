Fred Nicácio e Larissa retornaram ao BBB 23 já agitando a casa. Os dois foram os escolhidos da Casa do Reencontro nesta quinta-feira, 23, e podem novamente disputar pelo grande prêmio do reality show.

Na madrugada de sexta, 24, não faltaram informações de fora do programa. O médico e a professora de Educação Física contaram fofocas sobre eliminados, como Key Alves, e também mencionaram os brothers expulsos, Cara de Sapato e Mc Guimê. Larissa, inclusive, disse ter trocado mensagens com Lexa.

Fred Nicácio e Larissa encenaram briga entre Tina e Key Alves. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A noite também contou com uma nova liderança na casa. Sarah Aline conquistou a coroa pela segunda vez e é a nova Líder do BBB 23.





Veja o que rolou após o retorno de Fred Nicácio e Larissa ao BBB 23

Nova liderança

A madrugada começou com um novo reinado no BBB 23. Antes do retorno de Fred e Larissa, os brothers disputaram uma Prova do Líder que envolvia sorte. Bruna Griphao, a antiga Líder, vetou Domitila Barros da disputa.

Sarah Aline levou a melhor e conquistou a liderança pela segunda vez. Ela escolheu Ricardo, Marvvila e Gabriel Santana para o VIP da semana.





Larissa e Fred Nicácio contam fofocas externas

Com o retorno à casa mais vigiada do Brasil, Larissa e Fred Nicácio aproveitaram a madrugada para contar fofocas externas para os brothers. Além dos memes, os dois falaram sobre torcidas e como estão os eliminados.

Larissa, por exemplo, brincou sobre o novo visual de Paula após a harmonização facial. “Eu não reconheci, eu juro que não foi deboche. [...] Espero que esse ricavírus ‘pique’ em mim também”, disse.

A sister também revelou que Amanda possui uma grande torcida fora do reality e que Mc Poze do Rodo está torcendo para Domitila. “Arrepiei [...] Poze, eu te amo”, comemorou a miss, que é grande fã do artista.





Encenação de treta na Casa do Reencontro

Dr Fred e Larissa imitando a Tina subindo na mesa de sinuca na treta com a Key KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#BBB23 #ProvaDoLider pic.twitter.com/WF5zROxZjU — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) March 24, 2023

Os ex-eliminados também contaram sobre as tretas que presenciaram na Casa do Reencontro e encenaram uma briga protagonizada por Key e Tina. Na ocasião, a jornalista havia se irritado por ter sido chamada de “garota” pela atleta e subiu na mesa de sinuca do cenário.





Amanda diz que nunca pensou em formar casal com Cara de Sapato

Amanda assustada ao saber que existe pessoas que shippam ela com Cara de Sapato. #BBB23 pic.twitter.com/giADhkDmfN — Espiadinha #BBB23 (@canalespiadinha) March 24, 2023

Dentre as fofocas, Larissa e Fred Nicácio também contaram para Amanda sobre a torcida para que ela formasse casal com Cara de Sapato. O modo como o médico falou sobre o assunto, porém, foi criticado nas redes sociais. “O Sapato não olha para ela com esse olhar”, disse ele.

Em conversa com Larissa, Amanda revelou que também nunca pensou em formar casal com o lutador. “Nunca acreditei, amiga, desculpa”, comentou Aline Wirley. “Nem eu”, respondeu a médica.





Exposição de racismo religioso

Fred Nicácio também contou sobre o racismo religioso que sofreu de Key Alves, Gustavo e Cristian. Ele falou sobre o fato de ter cortado relações com os ex-brothers e também sobre a ampla repercussão fora da casa.

“Racistas, cometeram racismo religioso comigo aqui dentro. [...] Eu vi quem sabia, quem não sabia, ouvi as conversas”, afirmou.





Larissa diz ter trocado mensagens com Lexa

🚨 ASSISTA



Larissa e Fred Nicacio falam sobre Lexa, MC GUIME e Sapato #BBB23 pic.twitter.com/Rgs7NlVPCx — Will Comenta (@Will_Comenta) March 24, 2023

Os brothers também perguntaram sobre como estão os participantes expulsos do programa, Mc Guimê e Cara de Sapato. Larissa contou sobre Lexa, mulher do cantor, e disse ter trocado mensagens com ela.

A sister relatou que a cantora foi encontrar o artista após a expulsão. “Ela me mandou uma mensagem e falou: ‘Lari, está doendo muito’”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais