BBB 23: Fui sister por um dia e agora entendo as plantas

A estreia do Big Brother Brasil 23 acontece na noite desta segunda-feira, 16, e, como não poderia deixar de ser, o momento mais esperado nas redes é a entrada dos participantes na casa.

Além da expectativa de acompanhar de perto o comportamento dos Pipocas e Camarotes no confinamento, a chegada dos brothers esse ano vai acontecer de forma inusitada: as duplas entrarão juntas, conectadas, para já disputarem a primeira prova de imunidade.

Acontece que, antes dos nomes anunciados, eu pude entrar na casa mais vigiada do País. Como uma sister, tive que participar de uma prova sob o comando de uma voz do além e intervenções do Big Boss, que me relembravam que eu estava sendo observada.

Eu e outros jornalistas do País entramos pela porta que os competidores acessam para fazer as provas e confesso que foi só ali que eu ainda lembrava que estava em um estúdio. Passando pela entrada, ainda na lembrança de estar sendo vigiada, o que você mais procura são as câmeras.

Não é difícil de achar, já que estão espalhadas por todo milímetro da casa. Mas, passados os cinco primeiros minutos de tensão, o que te invade é a excitação de uma casa enorme, colorida e cheia de histórias.









O microfone fica preso na sua cintura, mas o colar que captura seu som é tão leve que também rapidamente cai no esquecimento e, em poucos segundos, já parece fazer parte do seu corpo. Então, sim, é completamente possível, se não óbvio, que você se esqueça que está sendo visto e ouvido.

Essa lembrança só me acometeu quando uma voz veio dos céus ou, mais especificamente, das caixas de som, que ficam no teto da casa. Sem ver e só ouvindo, Tadeu Schmidt ordenou, no mesmo tom que comanda os participantes, que todos os jornalistas se organizassem em fila porque iríamos participar de uma prova.

Os dummies chegaram com uma caixa em que bolas seriam sorteadas. Caso tirássemos a cor dourada, estávamos livres, mas caso pegássemos a branca, precisávamos eliminar um colega. Um constrangimento de escolher ao acaso alguém desconhecido para não participar da dinâmica se mistura com risadas do que se entendia ser uma brincadeira.

Ao final, aqueles que foram eliminados de fato não puderam continuar o tour pela casa e a voz incisiva de Boninho criou um clima de tensão no ar, o que causava um sentimento de culpa por tirar dos colegas de profissão a oportunidade de realizar seu trabalho ali, sem qualquer justificativa.

Confesso que o que começou com uma brincadeira me gerou tensão e eu só torcia para passar despercebida. Torci para que não precisasse eliminar ninguém e foi ali que entendi como os participantes plantas se sentem.

Lá dentro, você se esquece, em alguns momentos, que precisa performar para causar movimentações na casa e agradar o público. Você só quer preservar uma boa convivência interna. Na sequência, os que continuaram no jogo foram encaminhados para a varanda.

A casa é extremamente quente e isso já me causou inquietação e incômodo. Imagino que isso se potencializaria se eu estivesse vivendo com uma alimentação restrita e convivendo com conflitos e brigas diariamente. De fato, tudo na casa é para te levar ao seu limite.

Ao entrar na sala, fomos recepcionados por Tadeu e foi então que mais um teste começou. Ele instiga conversas e perguntas sobre como nos sentimos, qual foi a estratégia para eliminação e, nessa hora, que geralmente acontece no ao vivo, você precisa se lembrar de performar também um discurso relevante.

Foi só quando o Boninho anunciou que os jornalistas eliminados poderiam voltar que o clima de culpa diminuiu e se misturou com discursos de vingança daqueles que voltaram (claro que na brincadeira).

No fim, a lembrança, nem sempre frequente, de estar sendo observado, misturado com as condições de sobrevivência da casa e conflitos estimulados pelo programa parecem, de fato, que poderiam me levar ao limite muito antes do que eu imaginava, quando tinha apenas a experiência de expectadora.