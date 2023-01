BBB 23: Gabriel usa termo ‘criado-mudo’ e é corrigido por Marvilla

Nesta quarta, 18, a cantora Marvilla, participante do BBB 23, repreendeu o colega de confinamento Gabriel durante uma conversa. O brother citou o termo “criado-mudo” e foi corrigido pela sister.

“Você falou criado-mudo, né?”, perguntou a cantora no quarto inspirado no oceano. “Então, esse termo não se usa mais, porque é racista. Sei que falou na inocência, mas é melhor eu te falar”, completou ela. Em seguida, o brother se desculpou e concordou com a sister.

Marvilla repreendeu o colega de confinamento

Não é de hoje que a origem da expressão ganha destaque nas discussões, cercada de controvérsias. Nos últimos anos, a correção se tornou recorrente após a origem do termo ser associada ao período da escravidão e ser vista como rascista. Os escravizados desempenhavam a tarefa de segurar os objetos para os senhores da casa, sem poderem fazer barulho.





Entretanto, essa versão tem sido desmentida, sugerindo que a verdadeira origem do termo seria apenas uma tradução adaptada da palavra “dumbwaiter” (criado mudo, em inglês).





"Criado mudo" é preconceituoso sim.



Criados e escravos ficavam calados, ao lado da cama ou da mesa, inclusive para abanar as sinhás.



Aí vem a Agência Lupa dizer que não é, pq a origem da palavra é inglesa.



