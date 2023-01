BBB 23: Gil do Vigor responde Fred Nicácio após ser chamado de ‘bicha caricata’

Fred Nicácio continua no centro das atenções por conta de suas opiniões dentro do BBB 23. Desta vez, o brother foi criticado por se referir ao ex-BBB Gil do Vigor como “bicha caricata”.

Na noite desta quinta, 19, após a Prova do Líder que deu a liderança para a dupla Bruna e Larissa, o médico conversava em grupo com uma parte da casa. Cezar compartilhou o pensamento que tem de Bruno, conhecido como Gaga no reality.

Fred Nicácio e Cezar conversam no 'BBB 23' Foto: Globo / BBB

“Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha opinião, por exemplo, a Gaga é uma pessoa muito extrovertida, brincalhona, e toda hora o Tadeu [apresentador] fica puxando ela dentro do programa para um resenha”, destacou o enfermeiro, que usou o exemplo da dança de Bruno no palco da festa de quarta, 17, afirmando que “o público de fora gosta disso” e que o brother volta de um paredão.

Em seguida, Nicácio comparou a personalidade de Bruno com a do ex-participante do BBB 21. “Ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata, a verdade é essa. O povo gosta de ver porque é engraçado, é entretenimento. É isso, infelizmente, é isso, gente”, disparou o brother.

os Xepers avaliam votar no Bruno. Fred Nicácio diz que ele tem o perfil do Gil do Vigor, o público gosta, então ele voltaria do paredão. quem avisa? #BBB23 pic.twitter.com/zUpR16KfRn — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) January 20, 2023

Resposta

Gil do Vigor respondeu a declaração do médico. No Twitter, o economista escreveu: “Me resumir a uma bicha caricata meu FURIC*. É cada uma que da duas”. Em outro momento, em um story, ele voltou a falar sobre a fala do médico e disse que o público gosta de pessoas verdadeiras.

“Eita, um gay falando que o público gosta da bicha caricata. Mas, não. O público gosta de pessoas, de seres humanos, de pessoas que são verdadeiras, que são sinceras, que se jogam e se entregam. Graças a Deus me falam muito que gostaram de mim por ser sincero, honesto, ser da cachorrada, um acadêmico, um pesquisador, um religioso e ter sido missionário. Eu tenho títulos e um monte de coisas na minha bagagem”, respondeu Gil.

O ex-BBB ainda relembrou das dificuldades que passou na vida, incluindo dormir na rua. Ele terminou reconhecendo a coragem de se assumir para o Brasil. “Eu representava o brasileiro, que mesmo com sofrimento, sorri. E, dentre todas as minhas características, uma delas era que eu era bicha, que consegui me aceitar e me assumir dentro de um reality show”, concluiu.

Após Fred Nicacio afirmar que Bruno Gaga era o novo Gil do Vigor por ser uma “bicha caricata”, o ex-BBB se pronunciou nas redes sociais e afirmou que é muito mais que a definição escolhida pelo médico. Arrasou, Gil! #BBB23 pic.twitter.com/8zjjwOWK80 — Portal de Reality (@portaldereality) January 20, 2023