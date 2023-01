‘BBB 23′: Globo revela data de anúncio dos participantes; confira

Após o início da Casa de Vidro nesta terça-feira, 10, A Rede Globo revelou a data que o elenco da edição deste ano do Big Brother Brasil 23 será anunciado. Nesta quinta-feira, 12, o público irá saber quem serão os brothers deste ano.

Os perfis dos participantes serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do Encontro com Patrícia Poeta.

Participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23' Foto: Globo

O anúncio será conduzido por Tadeu Schmidt direto da casa do BBB 23. De dentro da nova residência, ele conta ao público quem em breve vai habitar a residência e, claro, vai entrar na conversa junto com o público, comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição.

Junto com ele estará Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB. No ano passado, Boninho havia divulgado uma lista com possíveis participantes. Dentre os nome que integrariam ao camarote, foram citados os seguintes nomes:

Wanessa, que recentemente publicou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que não participará do programa, Cleo Pires, Samantha Schmütz, Sérgio Loroza, Joelma, Lexa, Rita Von Hunty e a ex-jogadora de basquete Hortência.