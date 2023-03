BBB 23: Higiene dos brothers deixa a desejar na casa

Desde que o BBB 23 começou muitas pessoas têm achado estranho alguns comportamentos dos brothers, principalmente, em relação a higiene pessoal. Mesmo sendo a edição com maior número de profissionais da saúde, o reality tem despertado burburinhos na internet.

Deixar a casa extremamente bagunçada no BBB devia render punições em estalecas pros folgados reclamarem. Assistindo agora a câmera passou por cada cômodo, show de horror muita bagunça. #BBB23 — Lobo Ciovestre (@SeuvageCioVesti) March 5, 2023

O banheiro já foi alvo de críticas de vários internautas, pois no começo eram 22 pessoas usando o mesmo banheiro e tomando banho no mesmo box. Larissa fez uma limpeza no local e jogou fora 32 escovas de dente. Na ocasião, já haviam se passado mais de cinco semanas do início do programa, sendo assim, dos 22 jogadores só restavam 16 na casa.

Recentemente, Cara de Sapato deu o que falar após usar a máquina de fazer a barba para depilar as partes íntimas. Como só existe um aparelho na casa, seria de se esperar que após o uso, os participantes lavassem e limpassem a máquina, mas isso não é o que acontece.

Esse cara se acha tão superior, o rei da higiene e faz isso?? É foda. Não se enxerga!! #BBB23 https://t.co/klVdvb1ETH — #teamtreta (@Poli80157860) March 14, 2023

Outro ponto que tem chamado a atenção é a higiene com a comida. Durante a compra dos produtos, os alimentos vêm em sacolas plásticas, assim como no mercado, mas antes de consumir as frutas e legumes os brothers deveriam lavá-las, mas isso também não tem ocorrido.

A limpeza de áreas comuns, como cozinha, banheiro e quartos são de responsabilidade dos participantes, mas pouco tem se visto deles se organizando para arrumar e limpar qualquer parte da casa.