BBB 23: Internautas acusam Larissa de ofensa e pedem respeito por Key Alves; equipe da sister rebate

No Twitter, neste domingo, 5, o termo “Key merece respeito” está entre os assunto mais comentados da rede social. Segundo internautas, Larissa, do Big Brother Brasil 23, teria ofendido a jogadora de vôlei, insinuando interesse em Fred.

Larissa disse que tem vontade de falar para Key: “Sai de perto do meu macho!” Pode dormir tranquila, Larissa, a Key não questão de ter aproximação com o Fred. #BBB23 pic.twitter.com/kSDmELCvsB — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 5, 2023

Com a repercussão do assunto, a equipe da professora de educação física se manifestou nas redes sociais, legendando o trecho em questão. “Está circulando uma fake news em que afirmam que Larissa xingou a participante Key de um termo extremamente pejorativo durante esta fala abaixo. Legendamos pra vocês terem maior entendimento do que foi dito, principalmente por saber que Lari JAMAIS se referiu a sister assim”, rebateu.

Ainda segundo a equipe, “independente do embate que Larissa tenha com qualquer participante, o desrespeito e a vulgaridade de palavras não está no caráter” da sister. “Tudo que ela precisa falar pra alguém na casa, ela sempre fala para a pessoa, seja em conversa, seja no Jogo da Discórdia, sem obscenidades”, pontuou.

O perfil destacou, ainda, algumas insinuações passadas feitas por Key, quando Gustavo ainda estava na casa. Na época, a jogadora de vôlei protagonizou algumas crises de ciúmes e até ofendeu a adversária em uma conversa com Fred Nicácio, quando se referiram a ela como “jeito de piranha”.

“Falas problemáticas não saíram da boca da Key mais de uma vez, é negar uma verdade e um motivo real de voto. Lari sempre deixou claro seus motivos, inclusive expondo no ao vivo para a própria participante, durante o Jogo da Discórdia”, finalizou o perfil de Larissa.

Está circulando uma fake news onde afirmam que Larissa xingou a participante Key de um termo extremamente pejorativo durante esta fala abaixo. Legendamos pra vocês terem maior entendimento do que foi dito, principalmente por saber que Lari JAMAIS se referiu a sister assim+ pic.twitter.com/5dzeiDv8Lm — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) March 5, 2023

🎥: Globoplay — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) March 5, 2023

KEY MERECE RESPEITO.

É uma afronta achar que ela quer o feioso do Boco Roso pic.twitter.com/01e8STXUig — Severo Snape VISION Zé Droguinha (@TristeGaara) March 5, 2023

