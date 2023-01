‘BBB 23′: Internautas encontram posts racistas de sister; veja o que foi descoberto sobre brothers

O Big Brother Brasil mal começou, mas possíveis novos participantes já sofreram críticas por condutas nas redes sociais. Nesta terça-feira, 10, usuários da internet passaram a investigar publicações antigas de cada um para descobrir melhor o perfil dos novos brothers anunciados na Casa de Vidro.

Internautas resgataram publicações de participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23'. Foto: Globo

Poucas horas após ser conhecida pelo público, o nome de Giovanna já estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Em publicações feitas em meados de 2016, a sister usa os termos “nego” e “macaca”, ofensas racistas, para desabafar sobre uma situação envolvendo um jogo, já que é gamer.

A Giovanna quer entrar no #bbb23 para ser racist4 em rede nacional e depois dizer que foi mal entendido, que interpretaram ela mal! O post é de 2016, mas racismo já era racismo, tá?! pic.twitter.com/aTq7h7RfD9 — Maíra Azevedo 👠 (@tiamaoficial) January 10, 2023

Não demorou para que a informação já chegasse aos brothers, que podem interagir com o público em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vídeos com o público possivelmente revelando os tuítes para os participantes viralizaram nas redes.

mostraram os tweets antigos da Giovanna pra Paula e pro Manoel



ESSA SIM É A ENERGIA QUE EU GOSTO DA CASA DE VIDRO pic.twitter.com/4xh4IxBoDs — Matheus Rocha (@matheus) January 10, 2023

Em um dos registros, uma das pessoas presentes no shopping alerta Giovanna. “Estão falando que você é racista”, diz. Ela então faz um gesto de “nojo”.

Giovanna descobrindo que está sendo cancelada por racismo agora na casa de vidro#BBB23 pic.twitter.com/vgsPS4SOXt — breno (@BBBarcelos) January 10, 2023

A participante se pronunciou sobre o caso logo em seguida. Segundo a empresária, os tuítes foram tirados de contexto, já que ela mesma havia sido chamada de “macaca”. “Eu não ligo para cancelamento, ainda mais com uma coisa fora de contexto”, disse.

giovanna disse que o tweet foi tirado de contexto, que ela foi chamada de macaca, não tem medo do cancelamento e não apagou o twitter pq não tem nada a esconder pic.twitter.com/QKbqrZzoJF — ma ri. (@acostumadinha) January 10, 2023

As possíveis opiniões políticas dos participantes também foram investigadas pelos internautas. Em um tuíte de 2020, Paula aparece simulando um “confessionário” no reality show e votando para que Jair Messias Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, deixe o Brasil.

“Hoje o meu voto é no Bolsonaro, porque ele está tendo um comportamento genocida. [...] Eu conto com o seu voto, porque eu tenho certeza de que ele vai para o paredão”, diz no registro.

Meu voto de hoje no BBB é no Bolsonaro pic.twitter.com/kQIpD3Snz3 — Paula Freitas 🎡 (@paulafreitasr_) March 25, 2020

Publicações antigas de Manoel não foram encontradas pelos internautas. Durante um momento de interação, porém, o participante fez um sinal de “L” com as mãos. O gesto é conhecido por ser uma alusão ao apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente do País.

manoel fazendo o L pic.twitter.com/s0CG8gDkSV — ma ri. (@acostumadinha) January 10, 2023

Usuários do Instagram também descobriram que Gabriel, que revelou que já viveu romances com as cantoras Anitta e Luísa Sonza, é seguido por Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente. Em uma das interações na Casa de Vidro, porém, o modelo também fez o sinal de “L”.