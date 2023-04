BBB 23: Ivete Sangalo faz tour pela casa, vota no confessionário e leva ‘bronca’ da produção

Ivete Sangalo curtiu bastante a casa do Big Brother Brasil 23 na noite desta quarta-feira, 13, como convidada para o show da noite. Aproveitando a oportunidade, a artista comeu durante a festa, curtiu o show da cantora Rebecca, que foi convidada pela baiana para a apresentação, votou no Confessionário e deitou na cama do Quarto do Líder.

A tour foi interrompida por aviso da produção do programa, que alertou para a punição com a perda de 300 estalecas para os brothers, caso a artista não se retirasse da casa e retornasse ao palco.

No confessionário, Ivete resolveu dar seu voto e indicou Dito, seu assessor pessoal, e depois Boninho ao Paredão. “Ele me deixa louca com esse programa”, brincou a cantora, que ainda interagiu com Domitila após comentário sobre seu filho, Marcelo. “O que não está faltando é mulher amando o meu filho”.

Continuando sua tour, Ivete deitou na cama do Quarto do Líder, que teve o acesso liberado para que todos pudessem entrar, mas após comemoração exacerbada, a artista foi chamada atenção duas vezes. A última mensagem nas telas da casa ainda alertaram para possível punição: “Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas”, disse a voz.

Ivete se retirou correndo após abraço coletivo.