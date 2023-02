BBB 23: Jogada de Mc Guimê repercute nas redes e Gustavo emparedado vira meme; veja

A dinâmica do BBB 23 sofreu uma reviravolta na noite desta quinta-feira, 23. Mc Guimê, dono do Poder Supremo por ter atendido o Big Fone da semana, fez uma jogada estratégica após trocar Cara de Sapato por Gustavo no paredão.

Conforme as regras, o cantor poderia tirar uma pessoa da berlinda – ou se salvar, caso estivesse emparedado –, mesmo que por indicação do líder. Sarah Aline, que venceu a Prova do Líder, indicou o lutador. Após a troca de Guimê, o paredão será disputado por Domitila, Fred Nicácio e Gustavo.

Mc Guimê usou o Poder Supremo para tirar Cara de Sapato e colocar Gustavo no paredão. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A estratégia do cantor foi comemorada pelos aliados e incomodou os rivais. Depois da formação da berlinda, o artista confessou: “É o paredão que eu queria fazer se eu fosse líder”. “Acredito que, lá fora, Fred Nicácio e Domitila vão juntar as torcidas para tirar o cowboy”, avaliou.

QUE VISÃO, QUE VISÃO. ISSO É MC GUIMÊ, ELE JOGA. pic.twitter.com/KoRUZnBCrW — MC GUIME 💎 (@mcguime) February 24, 2023

A troca surpreendeu e dividiu os internautas. Enquanto alguns comemoraram o jogo de Mc Guimê, fãs do casal GusKey, como foram apelidados Gustavo e Key Alves, se uniram para tentar fazer com que o empresário permaneça na casa.

A cantora Lexa, mulher de Guimê, foi à loucura após a escolha do cantor. Nos stories do Instagram, ela comemorou: “Grandão. O craque do jogo se chama Mc Guimê, meu marido”.

Lexa cheia de orgulho do Guimê #BBB23 pic.twitter.com/FHWHDwMXxO — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 24, 2023

O influenciador Matheus Costa compartilhou um vídeo mostrando a reação da tia ao assistir à escolha do artista. “Amou o Mc Guimê mandar o Gustavo”, escreveu Matheus.

A REAÇÃO DA MINHA TIA KKKKKKK AMOU O MC GUIME MANDAR O GUSTAVO pic.twitter.com/KhPl7GdaKb — Matheus Costa 🕺🏼 (@imatheuscosta) February 24, 2023

O perfil de Key Alves no Twitter anunciou que iria suspender as publicações por 48h para focar na votação. A equipe da atleta de vôlei decidiu fazer uma campanha contra Fred Nicácio.

Estaremos suspendendo nossas publicações nas próximas 48h, por conta da votação. Nesse momento o foco tem que ser SOMENTE no Gshow! #BBB23 #ForaFredNicacio — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) February 24, 2023

Confira outras reações:

SIMPLESMENTE MC GUIMÊ ACABANDO COM GUSTAVO E KEY NA JUSTIFICAVA E DE FIM INDICANDO GUSTAVO PARA O PAREDÃO.



DONO DO JOGO. DONO DA SEMANA!!!!!!!!!!! #BBB23 pic.twitter.com/DwMlVfrtKU — thiago (@httpsrealitys) February 24, 2023

O PAI GUIMÊ TINHA UM CIGARRO, UM BIG FONE E FEZ HISTÓRIA!! pic.twitter.com/qXIoRgeazR — ray (@i4kmoes) February 24, 2023

#BBB23 O Twitter vendo o Guimê colocar o Gustavo no paredão: pic.twitter.com/DZ85KwLdU0 — Gabriel Campos (@gabscmps) February 24, 2023