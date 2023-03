BBB 23: Jogo da Discórdia confirma rivalidades e rende apontamentos durante a madrugada

O Big Brother Brasil 23 registrou mais um Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 27. Na ocasião, cada participante escolheu uma pessoa para apontar verdades e receber uma das consequências disponíveis, como tiro de fumaça colorida, porrada de travesseiro ou bomba gosmenta. A dinâmica mexeu com a casa e seguiu rendendo mesmo após o fim.

Durante a madrugada, as verdades ditas na transmissão ao vivo do programa fortaleceram algumas rivalidades e resultaram em muitos apontamentos, que prometem mexer com os próximos passos do jogo.

Confira a seguir tudo o que rolou na madrugada no BBB 23.

Amanda planeja expor Key Alves e Cezar

Após ouvir conversa escondida, Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar 🗣️



Confira o que a sister quer dizer ➡️ https://t.co/C4qk5f2jGH#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/gm2fDCO1WW — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2023

A dinâmica passou, mas Amanda ainda tem plano de causar discórdia entre Domitila e seus aliados Key Alves e Cezar Black. Em papo no Quarto Deserto, a médica foi incentivada por Larissa a expor tudo o que ouviu da conversa entre a jogadora de vôlei e o enfermeiro sobre a modelo.

Continua após a publicidade

Amanda, então, prometeu falar com a sister nesta terça-feira, 28. “Eles [Domitila e Fred Nicácio] vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois”, previu a professora de Educação Física.

Clima tenso no Quarto Fundo do Mar

Após Larissa expor durante o Jogo da Discórdia que Key falou mal de Fred Nicácio, o assunto rendeu no Quarto Fundo do Mar e o médico resolveu tirar satisfação com a atleta. “Quando alguém que não é aliado meu, que é adversário meu, puxa um assunto sobre mim, ele quer reforçar com você, ou com quem for, o que ele pensa”, observou ele.

Como justificativa, Key declarou: “A gente estava falando do Cris e eu peguei e dei minha opinião, que não te compromete em nada comigo. Eu continuo sendo sua amiga, só que eu não acho certo e não vou passar pano. Só que para mim morreu ali”.

Bruna Griphao aponta rivalidade feminina em Key

Bruna Griphao sobre Key Alves: 💬 "Você não percebeu que o problema dela é com mulheres?" 💥



Confira ➡️ https://t.co/ejqvXdNfFr pic.twitter.com/zaA0HRkRuA — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2023

Continua após a publicidade

Assim como algumas repercussões nas redes sociais, Bruna Griphao também apontou rivalidade feminina em Key. Em conversa com os integrantes do Quarto Fundo do Mar, a atriz declarou: “Ela tem problema com mulheres”.

Larissa e Aline Wirley disseram, ainda, que a jogadora de vôlei gosta de “picuinha” e “vê maldade onde não tem”.

Domitila observa atitudes de Fred

Após observar as atitudes de Fred, Domitila concluiu que o influenciador digital tenha medo de se comprometer no jogo. “Na hora de atender ao Big Fone, se abraça com a Bruna, porque não tem coragem de atender. (...) [No Jogo da Discórdia] pergunta: ‘Você quer o quê, Domitila? Quer não sei o quê?’. Até o Tadeu falou: ‘Quem escolhe é você’”, avaliou.