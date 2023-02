BBB 23: Jogo da Discórdia rende memes com ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, choro ‘falso’ e declaração

Nesta segunda-feira, 13, o Jogo da Discórdia rendeu, mais uma vez, atritos entre os brothers no BBB 23. Como de costume, a repercussão na web foi recheada de memes com as brigas.

O alvo da noite foi Cristian, que já havia provocado um conflito generalizado após a formação do paredão no último domingo, 12. O empresário escolheu votar em Fred Nicácio, um de seus antigos aliados, para enfrentar a berlinda e acabou tendo o jogo exposto e provocando o fim do Quarto Fundo do Mar.

Choro visto como 'falso' rendeu memes após o Jogo da Discórdia no BBB 23. Foto: Rede Globo

Paula também protagonizou “tretas” na dinâmica, especialmente com Larissa. O vídeo em que aparece chorando durante o Jogo viralizou no Twitter após internautas interpretarem a reação como um choro “falso”.

Por outro lado, Amanda e Cara de Sapato fugiram do sentimento de confronto e marcaram a noite com um momento “fofo”.





Confira os memes que viralizaram após o Jogo da Discórdia no BBB 23

O Sapato só tinha um ao vivo e uma declaração pra fazer

"não posso falar??!!"#BBB23 pic.twitter.com/YjjSDBDE4g — Larissa Silva :) (@LarissaMariaS26) February 14, 2023

Os primos brigando no almoço de domingo 😂😂😂#BBB23pic.twitter.com/bhCLW9I8VW — Pronto, Falei 🗣️ (@continuofalando) February 14, 2023