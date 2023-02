BBB 23: Karol Conqueixo, Gil do Pavor e mais; veja os apelidos dos participantes na web

Ainda que a participação dos integrantes do elenco do Big Brother Brasil 23 não esteja sendo tão marcante como nos últimos anos, os apelidos dos brothers tem viralizado nas redes sociais. É frequente ver Boco Roso e Karol Conqueixo nos assuntos mais comentados de manhã no Twitter.

A repercussão dos apelidos foi tanta que até Paulo Vieira falou sobre a critividade dessas nomenclaturas. Acompanhado de Ana Clara, ele imitou as rimas de Mc Guimê e mencionou os apelidos.

Confira abaixo os apelidos dos brothers que viralizaram na web:

Karol Conqueixo, Baco Exu do SUS ou Papaicito (Fred Nicácio)

Fred Nicácio Foto: Fabio Rocha

No início do programa, o temperamento de Fred foi comparado com o de Karol Conká, do BBB 21. Além disso, a harmonização facial do brother, especialmente no queixo, chamou a atenção do público e rendeu o apelido Karol Conqueixo.

O médico também vem sendo chamado de Papaicito, outra referência a Karol Conká (que tinha o apelido de “mamacita” no “BBB 21), e também de Baco Exu do SUS, referência ao rapper Baco Exu do Blues.

Gil do Pavor (Bruno Gaga)

Bruno Gaga Foto: Globo/Fábio Rocha

Bruno passou a ser comparado com Gil do Vigor, também do BBB 21, por ter uma personalidade e aparência semelhante ao ex-brother. No entanto, por ainda não ter cativado tanto carisma quanto o vigoroso, ele recebeu o apelido Gil do Pavor.

Boco Roso (Fred)

Fred Foto: Fabio Rocha

O influenciador Fred passou a ser chamado de Boco Roso no Twitter devido ao seu relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. Os dois tem um filho, Cris, de um ano.

Taokey Alves (Key)

Key Alves Foto: Fabio Rocha

Devido aos seus conflitos frequentes com participantes da casa, Key Alves tem sido criticada nas redes sociais. Além disso, internautas descobriram que a sister participou de atos bolsonaristas em 2022.

Então, os usuários da rede social fizeram o trocadilho de um dos bordões do ex-presidente da república: “Ta ok?”.