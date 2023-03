BBB 23: Key Alves embarca para o México para participar do ‘La Casa de Los Famosos’; veja

A jogadora de vôlei Key Alves, ex-participante do BBB 23, já está a caminho do México para participar do programa La Casa de Los Famosos. Nesta terça-feira, 14, Key publicou uma foto com as malas prontas no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, mostrando que está esperando para embarcar no voo.

Na publicação do Instagram, a atleta recebeu o apoio de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, e de ex-aliados do programa. “Viva. Boa viagem”, escreveu o apresentador. “Estaremos aqui torcendo muito por você e te assistindo”, disse Marília, a primeira eliminada da edição.

Key Alves foi a escolhida para participar do 'La Casa de Los Famosos'. Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

Key foi a escolhida para o intercâmbio entre os programas e passará uma semana no país. No Brasil, a modelo Dania Mendez ficará pelo mesmo período no BBB. Dania terá de executar uma missão secreta no reality brasileiro, mas ainda não se sabe se a jogadora terá uma função parecida.

A notícia de que a atleta participaria do programa mexicano foi compartilhada por Boninho, diretor artístico do BBB, no último sábado, 11. Em stories compartilhados no Instagram nesta terça, Key agradeceu ao diretor pela oportunidade. “Vou ‘hablar’ tudo o que eu não ‘hablei’ aqui”, brincou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais