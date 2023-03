BBB 23: Key Alves percebe que Mc Guimê e Cara de Sapato não estão mais no programa

A atleta Key Alves, que está passando uma temporada no programa La Casa de Los Famosos, percebeu que o cantor Mc Guimê e o atleta de MMA Cara de Sapato não estão mais no BBB 23. Os dois foram expulsos após acusações de assédio contra a mexicana Dania Mendez, que faz um intercâmbio com Key.

A jogadora de vôlei assistiu às cenas após a desclassificação sem áudio e comentou que os brothers estavam incrédulos com algo que aconteceu na casa. “Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também, mas não mostrou”, observou Key.

Outros participantes do La Casa de Los Famosos também conversaram sobre o que aconteceu e perceberam que Dania e Amanda estavam chorando.

A mexicana Dania Mendez tem crise choro após expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato por assédio. "Não é sua culpa", afirma Tadeu, Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

“Não sei se aconteceu algo dentro da casa. [...] Ela [Dania] e a amiga de Cara de Sapato [Amanda] estavam chorando e os demais estavam muito aflitos. Ele e o líder [Mc Guimê] não estão [no programa]. Algo aconteceu, mas não há áudio”, disse uma das participantes.

O anúncio da expulsão dos participantes foi dado ao vivo nesta quinta-feira, 16, pelo apresentador Tadeu Schmidt. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já instaurou um inquérito para apurar a conduta do cantor e do lutador. Os dois podem responder por importunação sexual, que prevê uma pena de 1 a 5 anos de prisão.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais