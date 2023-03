BBB 23: Key protagoniza briga generalizada na Casa do Reencontro com ex-participantes; veja vídeos

A ex-participante do BBB 23, Key Alves, protagonizou uma briga generalizada na Casa do Reencontro, onde estão confinados os ex-brothers e sisters do reality show.

A jogadora de vôlei, que fez participação recente na Casa de los Famosos (versão mexicana do programa), começou a discutir com Tina afirmando que ela estava se envolvendo na conversa entre ela e Fred Nicácio. A modelo se irritou por ter sido chamada de “garota”.

Outros ex-participantes tiveram de separar as duas. Key também foi tirar satisfações com Fred Nicácio após o médico dizer que ela, Gustavo e Cristian serão processados. “Eu não tenho [medo de processo]”, disse ela.

Key disse pra Fred que não tem medo de processo #BBB23 pic.twitter.com/7kcNhuk66w — Dantas (@Dantinhas) March 22, 2023

Outra briga envolvendo o nome da ex-participante foi com Larissa, que se irritou com o fato de Key achar que a professora estava “dando em cima” de Gustavo. Você acredita na sua própria mentira”, disparou a sister contra a jogadora de vôlei.

LARISSA SANTOS MASSACRANDO A KEY E O GUSTAVO E ELES PIANINHOS AAAAAAAAAAAAAAA #BBB23 🗣️🗣️ pic.twitter.com/e96ErjU15w — barbie (@barbiecomentaa) March 22, 2023

Continua após a publicidade

Racismo religioso

Na tarde desta quarta-feira, 22, na Casa do Reencontro dos ex-participantes, Fred aproveitou para confrontar Key, Cristian e Gustavo sobre os comentários classificados como racismo religioso quando ainda estava confinado no programa.

“O que vocês fizeram foi crime e o meu jurídico vai acionar vocês lá fora. [...] Precisa ser prestada conta para a sociedade, porque, quando uma coisa dessa acontece em um lugar como esse, em que 180 milhões de pessoas estão vendo, vocês imaginem o que acontece fora das câmeras”, disse.

🚨 DR. FRED MANDOU O MEUS ADVOGADOS ENTRARÃO EM CONTATO!!!! #bbb23



©️ Globoplay/Globo/EndemolShine Brasil pic.twitter.com/f00aUQzNme — guedes (@geueds) March 22, 2023