BBB 23: Larissa e Cezar Black protagonizam bate-boca durante a madrugada “Você é um arregão”

A madrugada desta quarta-feira, 12, esquentou no Big Brother após a formação de paredão que colocou Amanda, Aline Wirley e Cezar Black na berlinda nesta terça-feira, 11. O que começou como uma conversa enquanto faziam comida acabou terminando em gritaria após Cezar criticar retorno de Larissa ao jogo. Sister não deixou parado e respondeu “Você é um arregão. É isso que você é”.

Durante o discurso utilizado como justificativa para permanecer na casa, Cezar Black usou como argumento o grupo do quarto Fundo do Mar estarem em minoria na casa, o que não foi bem interpretado por Larissa. “Sabe o que acho engraçado? Eu cheguei aqui estavam três contra vocês todos. Aí cheguei, ficou quatro contra sete. Ninguém falava: ‘Estamos em maioria, estamos de minoria’. Agora, porque estão em maioria para justificar voto”, diz ela.

Cezar então questionou a reclamação, no que Larissa respondeu “Porque toda a vida vocês se vitimizam muito”.

DO NADA ESSE BARRACO cezar black com dor nas costas de tanto carregar enredos em reta final de #bbb23 pic.twitter.com/DJ8Z2BN6jV — paiva (@paiva) April 12, 2023

Cezar não gostou muito do comentário e alfinetou de volta. “Vocês foram maioria o jogo inteiro, Larissa. Me poupe. Se esconder atrás de grupo. Tu nunca saiu do grupo. Você sempre foi grupo”, disse Cezar.

A discussão piorou quando Larissa afirmou que o enfermeiro nunca se movimentou dentro do jogo e sempre se ‘escondeu atrás do grupo’. Cezar então criticou a personal por já sair e retornar trazendo informações que a deixaram em vantagem com relação aos outros.

“Você é um arregão. É isso que você é”, disparou a professora que pareceu se sentir ofendida. Em seguida, Cezar lembrou dos atritos entre a sister e Ricardo no jogo do BBB 23. “Saiu chamando Alface de traíra, escambou a quatro, e agora tá aí amiguinha”, diz ele.

“Nunca chamei Alface de traíra. Quem chamou foi o Fred. Nunca cheguei nele e falei que ele era traíra. Fala o que tu ouve, porque toda vida tu pega briga dos outros. Toda vida fala coisa, porque tu não tem nenhum conteúdo aqui dentro, aí vem falar de coisa dos outros, o tempo inteiro”, ressaltou a professora.

A atriz Bruna Griphao também se envolveu na discussão em defesa da amiga e afirmou que Fred Nicácio também esteve fora da casa mais vigiada do Brasil e saiu na noite desta terça-feira, 11. Acrescentou também que as informações externas de Larissa foram fornecidas para todos.

“Se você não acredita, o problema é seu. Ela trouxe até um monte de fala sua machista numa boa e nunca apontou o dedo para você”, disse a atriz.

“Já percebi qual é a tua tática. Sempre que tem alguém indicado, você quer puxar o foco para cima da pessoa”, declarou o brother.

Após a briga

Depois da discussão, com os ânimos menos aflorados, Larissa foi consolada por suas aliadas do Quarto Deserto e também por Domitila e Sarah Aline.

“É que eu fico com um questionamento que eu tenho dentro de mim, será que eu mereço menos o prêmio do que outras pessoas por ter saído?”, Larissa se questiona e chora.

Sarah justifica que todos são merecedores “Não é porque o seu degrau de dificuldade é diferente do meu que ele não é um degrau de dificuldade”, diz abraçando Larissa em seguida.

Após briga com Cezar Black, Larissa se questiona se merece estar na casa. Foto: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Do outro lado, Cezar conversou com Domitila sobre o motivo de ter entrado na discussão e explicou que, ao falar com Amanda sobre seu discurso de defesa, comentou que a médica falou rápido e, em seguida, Larissa o perguntou se estaria com “recalque”.

“Ela começou a falar sobre mim num tom de ofensa. Aí eu falei: ‘Já entendi qual é a sua tática, então você quer falar as coisas, mas você gosta de ficar incitando quem está no Paredão, para chamar o foco para pessoa. Não se esqueça que você já saiu e voltou, por isso você está assim confortável, cheia de informação’”, afirmou.

“O jogo dela agora é esse, delas. De ficar todo o tempo pagando de jogadoras, fazendo grito de guerra. Quando a pessoa está no foco ali, no Paredão, elas usam todas as armas em cima da pessoa para ficar alfinetando, ofendendo, para chamar atenção ali. Para tentar passar pro Brasil a imagem: ‘Tá vendo que essa pessoa não presta?’. É o que fizeram com você”, Cezar explica.