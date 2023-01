BBB 23: Lexa diverte web ao comentar banho de MC Guimê no reality

O Big Brother Brasil 23 já começou e um dos brothers já rendeu comentários divertidos na internet. O cantor MC Guimê foi tietado pela sua esposa, a cantora Lexa, que escreveu sobre o primeiro banho do marido no reality.

A situação colocou o nome de Guimê nos assuntos mais comentados no Twitter, isso porque o funkeiro resolveu tomar banho de cueca branca na casa mais vigiada do Brasil. De forma divertida, Lexa deu sua opinião sobre a cena.

MC Guimê ousou ao tomar banho de cueca branca no 'BBB 23'

“O @mcguime não foi tomar banho de cueca branca não né? É gente, é um teste”, tuitou a artista na tarde desta terça, 17. Nos comentários, o público aproveitou para elogiar a beleza do dono do hit País do Futebol (No Flow).

“Ele é mais bonito do que eu pensava, não o acompanhava. Tem jeito de homem de verdade”, escreveu um internauta. A cantora do sucesso Só depois do carnaval respondeu que Guimê “é uma delícia”.