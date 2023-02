BBB 23: Líder Cezar Black é rebaixado ao Castigo do Monstro e vira meme na internet

As regalias do Líder Cezar Black duraram pouco no Big Brother Brasil 23. Na última sexta-feira, 17, ele conquistou o título após 15 horas de prova de resistência. No entanto, neste sábado, o jogo virou e o brother foi rebaixado a Monstro.

Ricardo venceu a Prova do Anjo, que exigiu agilidade, e convidou MC Guimê, Fred e Larissa para o Almoço do Anjo. Além disso, ele pôde escolher dois participantes para o Castigo do Monstro.

“[Um é] o Cristian, ele tem cara de anjo, mas hoje vai ser Monstro. O outro [Cezar] não tem como negar, ele sabe que é meu arqui-inimigo aqui, nada pessoal, só por game. Não tem como, eu sei que ele vai me indicar para o Paredão e enquanto eu estiver aqui a gente vai ter que jogar esse jogo”, justificou ao anunciar.

GRANDÃO SEM MEDO! 🥬🔥



Alface é o Anjo da Semana e sendo coerente com seu jogo colocou Cézar Black, o líder, e Cristian no monstro. Se não for com coragem, ele nem vai! Gostaram?! #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/eYbntVLr2i — Ricardo Camargo | Alface 🥬 (@eitarickcamargo) February 18, 2023

Com isso, Cezar deixou o VIP e todas as regalias do Quarto do Líder e está direto na Xepa. Vale ressaltar, ainda, que esta é a segunda semana seguida do enfermeiro na dinâmica.

O assunto se tornou o mais comentado no Twitter e está rendendo memes; confira as reações dos internautas.

#ProvaDoAnjo O Black assim vendo o Alface colocar ele no monstro: pic.twitter.com/o92PJp7GT3 — Gabriel Campos (@gabscmps) February 18, 2023

nao cara mas o ricardo colocando o líder cezar black no monstro kkkkkkkk nosso joker brilhando mais a cada dia como é querido kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

REI DO ENTRETENIMENTO NA SEMANA #BBB23pic.twitter.com/SlsxPD4Ehx — enfermeira do doutor karol conqueixo (@amanteobscena) February 18, 2023

Guimê e Alface assim antes da prova do anjo planejando colocar o Black no monstro KKKKKKKKKK pic.twitter.com/HPytYmrP9A — lily (@lily05298459) February 18, 2023

O quarto do líder sem poder ser usado kkkkkkkkk nenhuma regalia lkklkkllllllkl boninhoooo vc e o black merecem isso o alface foi luz d+++ pic.twitter.com/q23sAIFxg0 — jess juridico dochoe 🪢 (@princenyaz) February 18, 2023

O Fred e o alface segurando a risada com o Black no monstro KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/s0PDtV1Keo — Ca. (@caccoments) February 18, 2023