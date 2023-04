BBB 23: Madrugada de festa é marcada por medo da reta final do programa

Mais uma festa ocorreu no Big Brother Brasil 23 no último sábado, 15. A ocasião contou com muito pagode ao vivo, ao som dos grupos Pixote e Fundo de Quintal, que fizeram os participantes mostrar o sampa no pé.

Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casaaa 🎶🎶#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/fSEDYVG4fu — Big Brother Brasil (@bbb) April 16, 2023

Apesar da animação típica dos eventos da casa, o momento também deu espaço para reflexões e medo pela reta final do programa. Vale destacar que neste domingo, 16, Bruna Griphao, Sarah Aline ou Aline Wirley podem deixar a competição, pois se enfrentam em um Paredão.

Confira a seguir os principais destaques da madrugada de festa no BBB 23:

Sarah teme pelo Paredão

Em conversa com Domitila e Ricardo, Sarah disse temer pelo resultado da berlinda. “Eu tô com medo. Esse talvez seja o Paredão mais difícil que eu tô indo”, desabafou.

“Quero muito ficar, mas tô com muito medo. Sempre tive. Não é novidade o medo. Mas tá muito difícil. Mas eu tô acreditando muito em mim”, completou.

Declaração de amor

O relacionamento de Sarah e Ricardo prevalece, apesar de algumas adversidades do biomédico com aliados da sister. Após ela expor o medo de deixar o programa, ele a apoiou, declarando: “Você vai ficar”.

Com o consolo, Sarah se declarou: “Você é incrível. Eu não conseguiria o resto desse tempo sem você, foi muito bom te ter aqui, de verdade, na sintonia que a gente começou a ter. Foi muito importante pra mim”.

Amizade entre Sarah e Aline

Apesar de serem adversárias de jogo, Sarah e Aline Wirley demonstraram carinho mútuo. Na pista de dança, a cantora pediu, emocionada: “Leve sempre meu amor e minha admiração por você”.

Em resposta, a psicóloga declarou admirar que colega de confinamento “conversa com os olhos”. “Que bom que a gente se encontrou aqui”, refletiu.

De olho na dinâmica

O resultado do Paredão tripo nem saiu e alguns participantes já estão pensando na próxima dinâmica do jogo. “Se eu tiver sorte, domingo não tem prova e eu fico sendo Líder ainda. Vou ser Líder até ter uma prova de liderança, mas a gente fica sabendo de tarde, porque de tarde eles já dizem ‘liberem o quarto’, para poder limpar para a próxima pessoa”, disse Domitila para Sarah.

Em resposta, a sister opinou: “Acho que domingo e terça vão ser os dias que montam os Paredões, porque são os que têm mais tempo e também são as maiores audiências. Depois desse Paredão, só vão ter duas pessoas para sair até a disputa final”.

Tensão na reta final

A tensão da reta final contagiou Ricardo, que deixou a festa mais cedo. Na ocasião, Sarah Aline tentou convencê-lo de voltar para a pista, mas não conseguiu. “Eu queria muito ficar com você, sabe, mas se eu ficar dessa vez, eu tô mentindo pra mim”, respondeu o biomédico.

Segundo ele, está “sem energia”. ”Tudo se repete. Eu não tenho mais energia. Eu queria muito poder estar com você, mas eu não tô bem. (...) Eu tô cansado, a mente tá exausta”, completou.