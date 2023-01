BBB 23: Madrugada é marcada pelo término de Bruna e Gabriel e briga entre sisters

O recado de Tadeu Schmidt para Bruna e Gabriel durante o ao vivo do Big Brother Brasil 23, na noite deste domingo, 22, repercutiu muito na casa. O apresentador fez um alerta sobre sinais de um relacionamento abusivo entre os dois.

Após a definição do paredão, o ex-casal ficou reflexivo e a intervenção de Tadeu gerou questionamentos até entre outros brothers.

Além disso, o clima pesado e os nervos à flor da pele causaram ainda uma discussão entre duas sisters. Confira tudo que aconteceu na madrugada no BBB 23:

Gabriel pede desculpas para Bruna

Assim que Tadeu deu o recado sobre a relação de Gabriel e Bruna, o modelo foi conversar com a sister, no intervalo do ao vivo e pediu para que ela saísse em defesa dele no programa.

O pedido de desculpas, no entanto, veio só mais tarde. O participante assumiu que falou coisas ruins mas assegurou que nunca iria agredir a sister.

“Não se comprometa. Eu não quero que você se sinta culpada, porque a responsabilidade é 100% minha. Eu não sou essa pessoa, isso nem deveria ter saído da minha boca. Nem deveria ter passado pela minha cabeça ou saído da minha boca”, disse.

Então, os dois concordaram em se afastar.

Brothers comentam fala de Tadeu

No quarto fundo do mar, alguns participantes repercutiram os comentários de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento de Bruna e Gabriel.

“Com isso não se brinca. Vocês têm noção do quanto de mulher que apanha lá fora?”, disse Key. ““E isso é violência psicológica. Tem muitas mulheres que não deixam o marido porque têm medo desse tipo de coisa”, acrescentou Domitila.

Larissa e Key brigam

Após formação do paredão, Key foi tirar satisfação com Larissa que a indicou para a berlinda. “Em nenhum momento você veio falar comigo. Agora você falar que eu não fui falar com você, eu não fui mesmo”.

“Eu sinto que tu deu abertura pros meninos, e pra mim tu não deu nenhuma abertura. Eu comecei a notar que tu não era quietinha, porque com todo mundo tu conversa e comigo não”, rebateu Larissa.

Fred Nicácio chora

Fred Nicácio não segurou o choro após o programa ao vivo. Isso porque ele e sua dupla foram idicados para o primeiro paredão do reality.

“Apesar desse Paredão, hoje eu vou dormir aliviado. Vou dormir orgulhoso do homem que eu sou, do homem que eu me tornei”, desabafou.