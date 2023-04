A última festa do líder no Big Brother Brasil 23, na noite desta quarta-feira, 5, foi marcada por um clima de trégua entre os quartos deserto e fundo do mar. A celebração da líder Aline teve como tema os anos 2000.

Os participantes deixaram a rivalidade de lado para dançar Ragatanda, mas, no karaoke da festa, Cezar e Ricardo fizeram questão de mandar indiretas um para o outro.

Além disso, ao fim da festa, a casa quase ficou sem água na madrugada. Veja o resumo do que aconteceu na festa do líder:

Ragatanga

Apesar de, no início, Amanda, Bruna, Larissa e Aline acharem que o quarto fundo do mar não queria curtir a festa, teve um momento que uniu os rivais.

Quando Ragatanda, da banda Rouge, tocou, todos subiram no palco para performar junto com a ex-integrante da banda e lider da semana.

O momento foi uma das poucas tréguas entre os quartos no reality e bombou nas redes sociais. Veja:

Cezar e Ricardo mandam indiretas no karaoke

No karaoke da festa, Cezar e Ricardo decidiram mudar a letra da canção Volta Comigo BB, do cantor Zé Vaqueiro.

Os rivais aproveitaram a oportunidade para trocar farpas e mandar indiretas sobre o paredão. Ricardo aproveitou a música para declarar voto no enfermeiro: “Eu voto em você”, disse ele.

Cezar não deixou barato e, quando tocou “We Are The World Of Carnaval”, da Banda Eva, trocou a letra da canção mirando no biomédico: “Você vai conhecer o próximo Paredão, bebê, o Facinho”, respondeu.

Água quase acaba na madrugada

Após o fim da comemoração, Aline e Amanda foram tomar banho e foram surpreendidas.

A água da casa bateu menos de 100 litros, e as duas tiveram que dividir o recurso para conseguirem tomar banho antes de dormir.