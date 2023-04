O Big Brother Brasil 23 ativou o “modo acelerado” na reta final do programa. Por isso, na última terça-feira, 11, além da eliminação de Fred Nicácio, a edição ao vivo foi marcada pela Prova do Líder, que classificou mais uma vez Sarah Aline, e a formação de um novo Paredão. Agora, Amanda, Cezar e Aline Wirley se enfrentam na berlinda.

Após o programa ao vivo, o clima pesou na casa. Além dos típicos papos sobre jogo, esta madrugada no BBB 23 teve discussão e até troca de quarto. Confira os principais acontecimentos.

Novas estratégias

Sisters do Quarto Deserto se uniram para combinar novas estratégias de jogo Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A cada Paredão, uma estratégia. Por isso, as sisters do Quarto Deserto se reuniram para planejar os próximos passos no jogo, considerando que conseguiram igualar o número dos grupos da casa. “Essa é a maior vitória, a gente conseguiu equilibrar o jogo”, comemorou Aline.

O quarteto analisou as prioridade dos votos, que será definida conforme as dinâmicas do jogo, e falou sobre a transição de grupos de Ricardo. Segundo elas, podem ser alvos do brother caso Cezar seja eliminado. “Até porque ele já deixou claro que ele me botaria. E você acha que o Alface não vota na gente? Assim que o Black sair, acabou”, refletiu Bruna.

Domitila em alerta

A saída de Fred Nicácio mexeu com Domitila, que entrou em “modo alerta” no jogo. No Quarto Fundo do Mar, ela desabafou: “Estou cansada de perder prova, amigos, aliados... Saiu Fredão, Key, Marvvila, Gabriel. Eu tenho plena consciência... eu estou cansada de perder”.

Apesar da situação, a modelo disse se considerar “uma gladiadora” no jogo. “Nunca arreguei, sempre chamei os mais fortes para o combate... mas, no jogo do dia a dia, nunca fui babar ninguém para poder não me botar no Paredão”, refletiu.

Chororô e gritaria

Larissa e Cezar protagonizaram uma discussão intensa durante a madrugada. O que começou como uma conversa enquanto faziam comida, acabou em gritaria após o enfermeiro criticar o retorno da sister ao jogo. “Você é um arregão. É isso que você é”, rebateu a professora de Educação Física.

Após a discussão, o choro tomou conta de Larissa, que precisou ser amparada pelas amigas de quarto. Mesmo assim, ela seguiu na defensiva gritando para toda a casa: “Nunca usei isso. Não tô aqui para estar com vantagem a mais que vocês. Se eu sair, eu paguei pelo que errei aqui dentro. Se eu voltei, tive oportunidade de voltar”.

Cezar analisa jogo de Larissa

Após discussão com Larissa, Cezar desabafou com Sarah Aline e Ricardo Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A discussão foi o principal assunto da madrugada na casa. Após os ânimos se acalmarem, Cezar analisou o jogo da adversária. Segundo ele, o objetivo da participante é usar as informações externas para humilhá-lo.

“Ela começa a perder a paciência, ficar nervosa, e me atacar cada vez mais no ponto pessoal. Traz as informações que ela obteve lá fora. [...] Fica trazendo isso para alfinetar, traz o que ela falou sobre mim para me humilhar”, declarou, em conversa com Sarah e Ricardo.

Mudança de quarto

Cezar volta para o Quarto Fundo do Mar Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Aconselhado pelo casal, Cezar voltou para Quarto Deserto. Assim, ele fez companhia para Domitila, que estava sozinha no cômodo após a ida de Sarah e Ricardo para o Quarto Líder.

Com o retorno do biomédico, a modelo brincou: “O bom filho à casa retorna, né Black?”. “Qualquer coisa, estou aqui, mesmo canto de sempre. Dormir aqui hoje, te fazer companhia”, respondeu ele.





















