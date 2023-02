BBB 23: ‘Não fiz nada para terem tanta implicância, queriam pegar alguém para Cristo’, diz Marília

Marília foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite desta quinta-feira, 26. A ex-sister deixou o reality show da Globo com 52,7% dos votos.

Na manhã desta sexta-feira, 27, a maquiadora foi a primeira entrevistada no Café da Manhã com Eliminado, no Mais Você. Em entrevista a Ana Maria Braga, ela refletiu sobre o motivo de sua eliminação.

Marília em entrevista a Ana Maria Braga Foto: Globo

Segundo Marília, ela não se sentiu confortável de seguir sua intuição e, ao sentir “olhar de desprezo” de outros participantes, ficou “acoada” no jogo.

“Quando eu sai da casa, fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo e tive a certeza de que eu deveria ter seguido o meu coração. Dei mais ouvido às pessoas”, desabafou.

“Em vários momentos, eu me senti acoada diante dos olhares de desprezo da casa. Um dos motivos pelo qual eu estou aqui é porque não consegui controlar essa emoção”, disse.

Foi então que a ex-sister analisou: “Queriam pegar uma pessoa para Cristo para botar no paredão, não fiz nada grave para gerar uma implicância como essa”.

Relação com Fred Nicácio

Marília e Fred no 'BBB 23' Foto: Globo

Na entrevista, Marília ficou surpresa ao ver uma cena exibida de Fred no Quarto Secreto. No momento em questão, o médico reclama que a ex-sister falava muito alto. Quando questionada por Ana o motivo pelo qual ela se silenciava perante sua dupla, a maquiadora respondeu:

“Eu me senti incurralada pela situação que ele me colocava, se eu conflitasse com ele, dependendo do rumo do conflito, ele poderia levar pra outro lado, ele poderia militar e distorcer. Eu confesso que tive muita cautela pra lidar com ele”.

Marília disse que sentiu a necessidade de ponderar suas falas com Fred por ser uma mulher branca. “Ele aborda muitos assuntos polêmicos, como racismo e homofobia, então eu, como uma mulher branca, confesso que ponderei mais minhas falas”, disse.