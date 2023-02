BBB 23: Noite de Big Fone rende briga entre Bruna Griphao, Larissa e Paula; confira os detalhes

Durante a transmissão ao vivo do Big Brother Brasil 23 no último sábado, 4, o Big Fone tocou pela primeira vez nesta temporada. Todos os participantes correrem para atender, entretanto, Tina foi a mais rápida e, mesmo com Ricardo tentando tomar o telefone de sua mão, recebeu a missão especial da ligação.

Após o telefonema, a modelo indicou Gabriel Santana e Domitila ao Paredão desta semana. Sem justificar as escolhas, Tina foi direto ao anúncio: “As pulseiras significam indicação ao Paredão. É isso”.

Pouco tempo depois, ainda na área externa da casa, a sister comentou com Fred Nicácio e Marvvila sua decisão. Segundo ela, levou em consideração seu histórico com o Gabriel, alegando não entender o jogo individual do colega de confinamento. Já sobre Domitila, a modelo considerou sua diferença no estilo de jogo.

A dinâmica, é claro, mexeu com a casa e rendeu assunto durante a madrugada; veja tudo o que rolou no BBB 23.

Estratégia para o Paredão

No Quarto do Líder, os integrantes do VIP alinharam as estratégias para a formação do Paredão neste domingo, 5. Em acordo com Gustavo, decidiram que Tina deve ser a indicada direto para a berlinda.

“Vamos colocar a Amanda como segunda mais [votada pela casa]”, sugeriu Fred Nicácio. O grupo concordou com a ideia e, segundo Cezar, é preciso colocar no Paredão “pessoas que não estão movimentando o jogo”.

Colar do Anjo

Cristian comenta sobre Anjo com Bruna Griphao e Paula Foto: Globo

Sem saber seu poder como Anjo desta semana, Cristian planejou para quem entregar o colar de uma possível imunidade. Em conversa com Paula e Bruna Griphao, ele descartou Cezar como seu escolhido, por estratégia para se livrar do alvo. “Meu Anjo vai ser aleatório total”, declarou.

Bruna e Paula desagradam aliados

A conversa das sisters com Cristian desagradou seus aliados, que temiam a possibilidade das participantes entregarem o jogo do grupo.

“Escutei elas falando que iam falar (...) que ele ia estar na reta se desse [o Anjo] para o Cezar. (...) “Eu já sabia que as duas iam falar. Querem limpar a barra com uma pessoa”, criticou Larissa aos amigos.

“Se for jogar individual, avisa, que aí a gente joga individual”, pontuou Cara de Sapato sobre a atitude das amigas, concordando com Amanda em conversar com a dupla no dia seguinte.

Briga entre aliadas

Mais tarde, o clima pesou na casa, após Larissa tirar satisfação com Bruna e Paula sobre a conversa com Cristian. A biomédica alegou que o brother tomou a iniciativa, entretanto, a professora de Educação Física não foi convencida. Já a atriz defendeu estar desenvolvendo uma relação com o colega independentemente de jogo.

A conversa gerou uma confusão na área externa. Mais tarde, Larissa defendeu o fim do grupo e refletiu: “Querendo ou não, o Cristian, agora, vota em qualquer um de nós, menos nas duas”.

Paula e Bruna também conversaram sobre a situação. “Ela deu o show dela aqui, mais com a amiga dela, que é a Bruna, mas eu sei que é por causa do Fred. Eu não devo nada nem pro Fred, nem pra Larissa”, declarou a biomédica.

A atriz, por sua vez, disse estar de “saco cheio”. “Acho que a Lari está sequelando, de verdade. (...) Vocês acham que me controlei, né? Estou tentando muito não ser grossa com ela”, disse.





















