BBB 23: NX Zero retorna aos palcos como atração de festa no reality nesta sexta

Os fãs do NX Zero poderão sentir um gostinho de como será a turnê de reencontro da banda nesta sexta-feira, 17, pois o grupo foi anunciado como atração da festa do Big Brother Brasil 23.

A apresentação no programa da TV Globo vai marcar o retorno da banda aos palcos em um show completo pela primeira vez em mais de cinco anos.

No último sábado, 11, o quinteto fez uma aparição no Caldeirão com Marcon Mion e cantou o hit Cedo ou Tarde. Já no BBB, músicas como Razões e Emoções, Pela Última Vez e Bem ou Mal, que marcaram o rock nacional nas últimas décadas, também serão tocadas.

Em maio, o grupo sai em turnê oficialmente com a Tour Cedo ou Tarde, que passará por diversos estados brasileiros. As primeiras apresentações serão no MITA Festival, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos dias 26 de maio e 4 de junho, respectivamente.

“Queremos nos divertir como sempre fazemos no palco e pretendemos passar essa vibe para a galera da casa”, disse o vocalista Di Ferrero sobre a apresentação no reality.

O baixista Conrado Grandino acrescentou: “Queremos ver também quem da casa vai estar afiado, cantando todas as músicas, já que temos visto tocar bastante NX Zero por lá”.

Em comunicado, a Globo divulgou que a festa desta sexta “remete a um mundo dos sonhos, com cenografia que representa um céu estrelado, em cores lilás e verde, e elementos que prometem colocar os confinados nas nuvens”.