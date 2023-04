BBB 23: Pagode toma conta da casa com Fundo de Quintal e Pixote

Bruna Griphao, Sarah Aline ou Aline Wirley podem deixar o Big Brother Brasil 23 no domingo, 16. Para acalmar o clima de preocupação com o resultado, a noite de véspera de Paredão será animada na casa, com mais uma festa com apresentações ao vivo. Neste sábado, 15, o pagode tomará conta da ocasião.

Os grupos Fundo de Quintal e Pixote irão comandar a noite no BBB, em uma festa com temática de ilusão de ótica. O cenário da vez contará, inclusive, com um ambiente de “cabeça para baixo”, para dar aos participantes a sensação que andar no céu.

Grupo Pixote fará estreia no BBB neste sábado, Foto: Reprodução/Instagram/@tiolapixote

Ademir, baterista do Fundo de Quintal, diz que o grupo animado para a apresentação: “A expectativa é a mais alta possível, estamos muitos ansiosos e empolgados para ver os brothers cantando e sambando com nossas músicas”.

A ocasião marcará, ainda, a primeira vez do Pixote no reality show. “Vai ser um prazer estrear no BBB junto com esse grupo de quem somos fãs”, garante Tiola.