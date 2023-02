BBB 23: Confira como foi a primeira prova de imunidade

O Big Brother Brasil 23 já estreou com prova valendo imunidade. Ao longo da noite desta segunda-feira, 16, os 22 participantes - que entraram divididos em dupla - enfrentam uma disputa de rapidez e resistência para garantir ao menos duas semanas na casa mais vigiada do Brasil.

Além da imunidade, a dupla que vencer a prova vai ganhar R$ 10 mil reais e 10 anos de Globoplay. Já as duas primeiras duplas eliminadas não participam da Prova do Líder na quinta-feira, 19.

As regras da prova consistem no seguinte: posicionada em seu totem, a dupla deve ficar atenta ao telão e, sempre que aparecer uma das atrações do GloboPlay, deve apertar rapidamente o botão a sua frente.

A cada rodada, a dupla que bater primeiro pode relaxar por alguns instantes na sala de estar, enquanto os outros participantes seguem para uma sala apertada com consequências.

Ao sinal sonoro, todas as duplas voltam para os totens e aguardam o início da próxima rodada. Durante a prova, algumas rodadas são eliminatórias e a última dupla a apertar o botão está fora da disputa.

Conforme explicou Tadeu Schmidt, a primeira semana terá ainda Quarto Secreto e jogo em dupla, incluindo Anjo, Líder e votação. Este ano, o prêmio será o mais alto da história do reality e, pensando na movimentação do jogo, uma série de novas dinâmicas foram adotadas.

Poucos minutos depois do início da prova, a dupla Mc Guimê e Tina e foram os primeiros eliminados. Logo depois, Cristian e Marvvila também foram eliminados. As duas duplas, portanto, não participam da primeira Prova do Líder do programa.

Participantes enfrentam prova em dupla em busca de imunidade na estreia do BBB 23. Foto: Globo Foto: Globo

Cezar e Domitila Barros foram a terceira dupla eliminada da prova. E, logo depois, foi a vez de Bruno e Aline Wirley saírem da disputa. “Boa sorte para vocês”, disse o participante.

Quando a prova de imunidade completou uma hora, sete duplas ainda seguiam na disputa e quatro já tinham sido eliminadas. A hora seguinte continuou da mesma forma, com sete duplas firmes na competição.

Durante a prova de imunidade, Boninho usou as redes sociais para fazer um anúncio sobre a prova. “Começou e agora a gente não vai fazer mais nenhuma rodada eliminatória. Agora é deixar os bichinhos brigarem ali, tomaram esse susto. O jogo vai terminar e, lógico, se alguém resistir até o final do programa amanhã ao vivo, a gente ‘queima’ todo mundo. É isso”, comentou o diretor do BBB.

Gustavo e Key Alves, que conseguiram ser os mais rápidos durante várias rodadas, acabaram eliminados após três horas de prova. No entanto, quando retornaram para casa, receberam instruções de que a rodada estava em análise. Após alguns minutos e análise da produção, a dupla foi avisada de que não tinha sido eliminada e poderia voltar para a prova.

Continua após a publicidade

Gabriel Santana e Sarah Aline venceram mais uma rodada da prova pela imunidade. Cansada, Larissa reclama da dinâmica do jogo. “Na verdade, está sendo eliminado quem bate antes, porque não está tendo rodada eliminatória”, disse.

Depois da terceira vitória consecutiva de Sarah e Gabriel, Bruna Griphao brincou que iria registrar no corpo o tempo que passou na sala onde os derrotados devem permanecer entre uma rodada e outra. “Quantas rodadas a gente passou aqui dentro? Eu vou tatuar!”.

Quase 8 horas de Prova de Imunidade e as duplas sobreviventes estão assim 🥹 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/qeiobe0xGK — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2023

Demorou, mas a terceira vitória de Larissa e Bruna Griphao veio próximo das 9h30. “Amém, Jesus!”, comemorou Larissa. Fred, por sua vez, queixou-se da exaustão. “As letras perderam o sentido”, disse o brother.

Na área reservada, Sarah Aline, Gabriel Santana, Fred e Ricardo receberam uma chuva de lama. Enquanto isso, na sala de estar, Bruna confessou para a parceira, Larissa, que está com vontade de ir ao banheiro. “Caraca, eu estou com muita vontade de fazer xixi!”.

Quem também está se segurando para não deixar a prova é Sarah Aline. A sister disse para Gabriel que está muito apertada para ir ao banheiro, mas que vai segurar ao máximo. “Eu não quero parar, mas eu estou real achando que vou fazer xixi na calça”, revelou.

Continua após a publicidade

Durante conversa sobre as provas pela imunidade das edições anteriores do programa, a atriz Bruna Griphao tentou botar pressão nos concorrentes perguntando a eles se acreditavam que a disputa vai se estender até à noite. “Bora ficar até à noite se conhecendo melhor?”, disse a competidora.

Às 10h30, Gabriel Santana e Sarah Aline decidem abandonar a disputa. “Tchau, rapaziada!”, disse a sister ao sair. Minutos antes, os dois já haviam comentado sobre o cansaço. “Eu acho que se você tivesse bem psicologicamente você conseguiria me conduzir. Se eu tivesse bem psicologicamente eu poderia te conduzir, mas os dois mal eu não acho que vai dar certo”, disse o ator.

A prova de imunidade completou onze horas quando Fred e Ricardo finalmente venceram e conquistaram a imunidade. Confira o momento:

Fred e Ricardo vencendo a prova e comemorando com SIIIIIU. Não tem como não torcer por eles 🥺❤️ #BBBB23 pic.twitter.com/fyv5pfJ2Ny — Joy 🦅 (@edfjoyce) January 17, 2023