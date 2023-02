A casa do BBB 23 acordou mais vazia nesta quarta-feira, 15. Na terça, 14, Paula acabou como a quarta eliminada após somar 72,5% dos votos do público, o maior índice de rejeição da edição até o momento.

Durante a madrugada, os brothers aproveitaram para analisar o jogo e a sister continuou sendo assunto entre os participantes. Ricardo, que viveu um breve romance com ela, se mostrou o mais abalado com a saída da paraense.

Além disso, Gustavo, o líder da semana, e Key Alves aproveitaram os cards do Quarto do Líder para pensar em novas alianças. Durante uma conversa com o empresário, Key ainda contou já ter ficado com mulheres.





Confira o resumo da madrugada no BBB 23

Paula é a quarta eliminada

Paula deixou o BBB 23 como a quarta eliminada. Ela acumulou 72,5% dos votos em um paredão contra Bruno, Mc Guimê e Amanda.

Após a saída, a sister lamentou a saída do reality através da clássica selfie com legenda do eliminado. “A viagem para a lua deu errado. Voltei antes do esperado. Muito obrigada aos que não desistiram de mim”, escreveu.

A paraense foi escolhida pelo público após a participação na Casa de Vidro, antes da estreia do programa. Na ocasião, ela revelou que entrar no BBB era “um sonho”.





Ricardo se mostrou mais abalado pela eliminação

Ricardo, que viveu um breve romance com Paula na casa, se mostrou como o mais abalado pela eliminação. Ele chegou a se isolar no Quarto Deserto para chorar pela saída da sister.

O biomédico lamentou quando viu que a participante havia esquecido um chinelo verde no quarto. “Deixou a ‘havaiana’ dela, que ódio”, afirmou, triste.

Após a decisão do público, o brother foi consolado por Mc Guimê. “Você é um cara coração demais, mano. E, se Deus quiser, você vai ter muito tempo aqui para provar para todo mundo que desconfiou […] Eu sei o quanto você gostava dessa ‘mina’”, disse o cantor.





Paula continuou sendo assunto

Ricardo, Mc Guimê e Bruna analisaram a saída de Paula do BBB 23. Foto: Rede Globo

Mesmo depois de deixar a casa, Paula continuou sendo assunto entre os brothers. Em uma conversa com Ricardo e Mc Guimê, Bruna Griphao disse acreditar que o que provocou a eliminação foi a briga que a sister se envolveu após “declarar guerra” a Cristian.

“Ela mentiu para mim, para o grupo, para o Cristian, para todo mundo, em uma noite só. Não vejo que ela mentiu porque ela era má, ela mentiu porque ia se ‘embolando’ nas coisas”, pontuou.

Larissa foi mais dura nas críticas à eliminada e chegou a dizer que Paula tem “uma personalidade duvidosa”. “Muitas vezes, eu vejo muita verdade nela e, muitas vezes, eu vejo uma coisa forçada. E isso me gera desconforto. Eu fico desconfiada”, disse, em conversa com Marvvila.

A professora de Educação Física continuou falando sobre a sister em uma conversa com Fred. O jornalista revelou que gostava de Paula, mas pontuou que as escolhas da paraense a eliminaram do programa. “É muito aqui se faz, aqui se paga nesse jogo”, comentou.





Fred Nicácio é chamado de ‘manipulador’ por Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key Alves usaram os cards do Quarto do Líder para ouvir mais conversas entre os brothers e traçar novas estratégias de alianças. Em determinado momento, a jogadora de vôlei comentou sobre Fred Nicácio, um dos antigos aliados do casal, e o chamou de “manipulador”.

Segundo ela, o médico mostrou um “ponto positivo”, já que foi o primeiro a perceber as intenções de Cristian. Porém, Nicácio tentou “manipular” o grupo a votar no brother após a percepção, segundo a sister.

“Isso é um ponto negativo do Fredão, que é o que todo mundo fala quando vota nele. Então, a gente tem que ter vários pesos para gente ir nele de cara, não dá para ir agora”, disse a atleta sobre votar ou não no médico.





Key conta já ter ficado com mulheres

Key e Gustavo aproveitaram a última noite no Quarto do Líder e também compartilharam segredos “íntimos”. A atleta ficou receosa ao compartilhar um “segredo” que, segundo ela, nunca havia contado para ninguém.

Ela, então, relatou já ter ficado com mulheres. “Não tem por que ter vergonha. Eu já ‘peguei’ mulher, ninguém sabia. Falava para todo mundo que não. Agora, todo mundo já sabe”, relatou. Após, o fazendeiro comentou: “Normal”.