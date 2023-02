BBB 23: Paula é a quarta eliminada do reality show

Paula foi a eliminada do Big Brother Brasil 2023 nesta terça-feira, 14. A paraense, quarta participante a deixar a edição, recebeu 72,5% dos votos no paredão quádruplo que contou ainda com Bruno, que obteve 23,68%, MC Guimê, com 2,07% e Amanda, com 1,75%.

Paula se despede do BBB 23. Foto: Globo Foto: Globo

Leia também BBB 23: Buscas por músicas antigas cantadas por participantes crescem no Spotify

A biomédica foi uma das escolhidas para entrar no BBB 23 pela ‘Casa de Vidro’, juntamente com o já eliminado Gabriel Fop. Ela foi indicada ao paredão por Key Alves, que tinha o poder coringa da semana, com a justificativa de ‘não confiar’ nela.

No último domingo, 12, após a formação do paredão, Paula soube de Sarah que Cristian a usava para obter informações para o grupo rival e chegou a ameaçar ‘arrancar a cabeça’ do brother, o que fez a equipe do empresário emitir nota de repúdio às falas da sister.