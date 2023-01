BBB 23: Paula Fernandes e Fred indicam suposta entrada no reality; veja lista de famosos cotados

O Big Brother Brasil 23 começa oficialmente no dia 16 de janeiro e, como todo ano, os fãs especulam os nomes dos camarotes (grupo de famosos) cotados para o reality show. Envolvida nesses rumores, uma foto de Paula Fernandes no Instagram, publicada nesta terça-feira, 10, aumentou os boatos.

A imagem mostrava a cantora em uma paisagem fria e sentada na neve enquanto vestia um biquíni. Nos comentários, os seguidores logo brincaram com a suposta participação no programa.

Leia também Casa de Vidro ao vivo no BBB 23: Veja como assistir e votar

“A gente já sabe que essa foto não é real. A original é numa lancha”, disse uma pessoa. “Se havia alguma dúvida se ela ia pro BBB, a dúvida acabou com essa postagem”, falou outra. “Como dizer que vai pro BBB sem quebrar o contrato de sigilo”, comentou mais um.

A foto original é de uma viagem de Paula para Ibiza, na Espanha. Ela publicou a imagem em agosto de 2022.

Confira:

Foto original de Paula Fernandes é de agosto de 2021 Foto: Instagram/@paulafernandes

Os boatos da entrada de Bruno Carneiro Nunes, conhecido Fred, do canal Desimpedidos, também aumentaram após ele ser cotado para o BBB. A empresa publicou uma mensagem no Twitter que instigou fãs e seguidores na segunda-feira, 9.

“Não acredito que vou ter que assistir um programa toda madrugada durante 3 meses”, escreveram. Como o reality show dura três meses, os usuários da web logo suspeitaram que o canal falava sobre a possível participação do influencer e brincaram com a situação.

“Se Fred não entrar, eu sou maluco”, afirmou um. “Para com isso”, disse outra pessoa ao publicar um vídeo do influenciador. “Todo mundo pensando que é o Fred, aí chega lá é o Chico, que está desaparecido e raspou o corpo todo”, falou uma pessoa sobre outro integrante do canal.

O público já descobriu quem são os participantes da Casa de Vidro da próxima edição do reality show. A disputa por duas vagas no programa começou nesta terça-feira, 10, entre Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula.

O anúncio dos participantes que entrarão na casa ocorre nesta quinta-feira, 12.

Famosos cotados para o BBB 23

Boninho, diretor do BBB, divulgou uma lista de possíveis famosos cotados para o programa. Confira os nomes cotados:

1. Lexa;

2. Dora Figueiredo;

3. João Guilherme;

4. Wanessa Camargo;

5. Murilo Huff;

6. Aline Wirley;

7. Lucas Lucco;

8. Yasmin Brunet;

9. Joelma;

10. Sofia Santino;

11. Laura Brito;

12. Samantha Schmütz;

13. Arthur Zanetti;

14. Hortência.

Veja a lista completa de Boninho no vídeo abaixo: