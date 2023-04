BBB 23: Paulo Vieira defende roteirista de ataques racistas e cita ‘torcida fanática’

Paulo Vieira veio a público defender Nathalia Cruz, roteirista do Big Terapia, de ataques racistas que a profissional recebeu por conta de certas piadas no quadro do Big Brother Brasil 23.

Em uma sequência de tuítes publicados na última segunda-feira, 10, ele afirmou que “parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista da maneira mais baixa possível”.

O humorista não citou diretamente o nome de nenhum participante, mas continuou: “Misoginia, racismo… vale tudo pra defender um participante de realityshoe? Perderam a mão. São uns lixos”.

O termo “realityshoe” faz referência ao ship “docshoe”, que torce para que Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato formem um casal - o lutador de MMA foi expulso do programa, junto com MC Guimê, após acusações de importunação sexual à mexicana Dania Mendez.

“Nath é uma mulher trabalhadora, talentosa, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo”, escreveu Vieira.

Ele prosseguiu, citando outros trabalhos da roteirista: “Nath escreveu Pablo e Luisão comigo (previsto pra 2024), escreveu Rensga Hits, inúmeros sucessos do Porta dos Fundos, escreve o Big Terapia e vai escrever tudo que ela quiser, pois é um talento fora de série. Além disso, tem uma carreira de atriz fod* que ela é”.

“Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe ‘vamos marcar fulano para ver se ela perde o emprego’, não existe. Pra derrubar ela, tem que me derrubar primeiro. Tentem. Prestem mais atenção em com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho. Te amo Nath”, concluiu.

