BBB 23: Paulo Vieira diz que Boninho teve ‘mão ruim’ para escolher elenco do reality e diretor reage

Na noite desta terça-feira, 25, o BBB 23 chegou ao fim. A médica Amanda levou o prêmio de R$ 2,88 milhões. No episódio final do programa, todo mundo resolveu participar, inclusive o apresentador Tadeu Schmidt, os comediantes Dani Calabresa, Paulo Vieira e ninguém menos que o próprio Boninho.

No jogo do Tiro, Porrada e Bomba, os quatro fizeram revelações e brincaram entre si. Paulo Vieira aproveitou a dinâmica para ironizar a seleção do elenco do programa deste ano.

O comediante alegou que Boninho teve uma “mão ruim” na hora de escolher os participantes. “Boninho, o Brasil todo se inscreve para o programa. Você selecionou essas 22 pessoas para gente, que deu essa edição. Que mão ruim para escolher elenco, é essa?”’.

O diretor de televisão respondeu ao humorista: “É a mesma que escolhe todo o elenco que trabalha, inclusive você”.

Já Dani Calabresa comentou sobre as piadas ácidas de Pualo:“Eu acho que ele tem conchavo com os Marinhos, porque ele fala barbaridades no quadro dele e não é demitido”.

Continua após a publicidade

Tadeu Schmidt não escapou da fumaça e também entrou na brincadeira. “O melhor apresentador do BBB...23...”, brincou Boninho.

Na vez de Dani Calabresa, Tadeu ficou indignado, pois a comediante nunca o imitou. “Você imita um monte de gente, mas nunca me imitou”, disse Schmidt.

Já Vieira reclamou que ele não tem nem 24 horas para comentar sobre os acontecimentos do programa, já que o quadro dele é na quarta-feira e o da Dani é de terça-feira.

Vieira foi atormentar ainda mais a colega e soltou o cabelo dela para encher mais de fumaça. “Não pode de cabelo amarradinho”, brincou ele.





Continua após a publicidade